La Villa Olímpica, la “casa” de los atletas que participarán de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, fue inaugurada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aseguró que es “un ejemplo de ciudad del futuro”.

La Villa Olímpica se construyó al norte de París, cuenta con 52 hectáreas y recibirá a más de 15 mil deportistas entre los Juegos Olímpicos, que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto, y los Juegos Paralímpicos, que serán del 28 de agosto al 8 de septiembre.

En la Villa Olímpica se construyeron 82 edificios, parques, un puente sobre el río Sena y contará con los tradicionales lugares comunes para los atletas como el comedor, el gimnasio y zonas de entretenimiento. El costo fue de unos 2.000 millones de dólares y el año que viene se transformará en “una ciudad ecológica” con 3000 departamentos, comercios, dos escuelas y todo tipo de servicios.

“Pueden estar orgullosos, han cumplido las promesas, tanto de plazos como de presupuesto. Somos un país de constructores y pese a la crisis del Covid, a los dos años de inflación, a la guerra de Ucrania, hemos logrado el mayor proyecto de Francia en un tiempo récord”, expresó Macron.

Le Village Olympique et Paralympique 🥇



82 bâtiments, 3.000 appartements et 7.200 chambres : le Village offrira des conditions de vie idéales aux athlètes, pour servir leurs performances et magnifier le spectacle pendant les compétitions.



El presidente de Francia hizo hincapié en la tecnología que se utilizó para la construcción pensando en el medioambiente y destacó: “Acá vemos los edificios que se construirán en 2040, capaces de soportar las condiciones climáticas de 2050, tanto de frío como de calor”.

En ese sentido, Laurent Michaud, director de la Villa de los Atletas de París 2024, explicó que “nuestro objetivo era utilizar lo que ya existía y añadir todo el equipamiento y servicios que necesitábamos para controlar y reducir nuestra huella de carbono todo lo que fuera posible”.

Una de las polémicas durante la construcción se había generado porque en las habitaciones no hay aire acondicionado y se esperan en París altas temperaturas en el momento de los Juegos. “Hemos diseñado estos edificios para que sean lugares confortables. No necesitamos aire acondicionado en ellos porque hemos orientado las fachadas para que no reciban demasiado sol durante el verano. También estamos proporcionando agua fría natural que estamos obteniendo del subsuelo para enfriar el aire de estos apartamentos. Así que aquí no hará falta aire acondicionado en verano”, explicó a Reuters Yann Krysinski, responsable de la entrega de sedes e infraestructuras en París.

“Los Juegos crean molestias, pero dejan un legado. Sin los Juegos no se habrían creado todas estas viviendas que van a permanecer”, expresó Macron y agregó: “Los atletas van a poder pasar los Juegos en las mejores condiciones, vamos a acoger aquí a todo el mundo”.

Ya con las 45 mil llaves entregadas y los últimos trabajos en marcha, la Villa Olímpica de París 2024 espera por los 15 mil deportistas y está previsto que los primeros atletas lleguen el 12 de julio.