Maluma y Anitta son dos de los artistas más famosos del mundo. El cantante colombiano acaba de terminar una gira que ha superado en asistentes a Metálica, y Anitta es actualmente la artista más vista en YouTube, con su sencillo viral “Envolver”, con el que además creó tendencias en las redes.

Maluma y Anitta despertaron rumores de un posible romance sobre el año 2016. Por aquel entonces, se les veía muy juntos después de lanzar su tema en conjunto “Sí o no”.Ahora, la cantante brasileña ha confesado que sí tuvo una relación con Maluma, a quien dijo que todavía ama aunque su relación ahora es amistosa.

Las declaraciones las dio en una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado.“Somos muy parecidos en la manera de divertirnos y muchas cosas que nos gustan. Todavía lo amo, independientemente de estar juntos o no; puedo verlo con otra mujer y está perfecto”, declaró.

Después de que el presentador le preguntara si Maluma es un hombre con el que ella se casaría, Anitta bromeó diciendo que ella se casaría con “cualquier cosa”.

Además, reveló que después de que ella se “desenamora”, suele mirar atrás y piensa en qué estaba haciendo con esa persona.

Anitta confesó que es lo que siente ahora por Maluma. (Foto: Instagram @anitta).

El fragmento de la entrevista con Anitta se ha compartido recientemente en redes sociales. Como era de esperar, ha múltiples reacciones.“Tan hermosa y honesta” “En la vida yo soy Anita ”. Lla amo es tan única”, son algunos de estos.

Los romances de Anitta

En otra entrevista reciente, la cantante confirmó que había tenido innumerables romances con cantantes urbanos. “Yo he estado con prácticamente la industria entera”, declaró. “Mucha gente, incontables”, declaró. A Molusco Tv.“Pero yo también me enamoro a veces. No es tan fácil, pero me enamoro. A veces lleva tiempo, a veces es rápido”, indicó, pero señaló que estos periodos de idilio eran cortos.