Daniel Vargas realizó una transmisión en vivo donde narró lo ocurrido en el Monte Everest, donde tuvo que ser rescatado en helicóptero.

Daniel, informó hoy que tuvo que ser llevado en helicóptero de vuelta a Katmandú, tras una infección viral, además que presenta un leve edema.

Es por eso que, entre lágrimas, el atleta contó que debe culminar su travesía hacia la cima del Everest, luego de meses de preparación.

El atleta costarricense indicó que, tras varias semanas, por fin pudo tener una ducha “de verdad” en el hospital.

Además, indicó que agradecía todos los mensajes de apoyo que le han llegado y que responderá a todos; por mientras, contó detalles sobre su conversación con el doctor del hospital en Katmandú.

Según comentó Vargas, el médico le indicó que, si él hubiera seguido hasta el campamento número tres del Monte Everest, hubiera perdido el conocimiento.

“Un rescate a ese punto hubiera sido catastrófico” dijo Vargas que le comentó el médico, por lo que tuvo que tomar la decisión que, a pesar de que es dura, fue inteligente.

El tico llegó a más de 7 mil metros sobre el nivel del mar sin oxígeno, pero el clima lo hizo devolverse a campamento base.

Cabe recordar que Vargas vio tormentas de nieve y fuertes vientos, mismas que pudieron desencadenar en una infección viral.

“Me metí al sleeping bag donde estaba durmiendo todas las noches y no sentía frío y estaba temblando. Por eso dejé de postear cosas. No podía ni hablar, temblaba.” comentó el atleta.

Vargas comentó que, a las 2 horas de ese momento, estaba fuera del sleeping bag lleno de sudor, cosa que no es normal en ese día.

Vargas aseguró estar deshidratado

La fiebre provocó deshidratación en Vargas y asegura que, esa deshidratación, le provocó que no podía ni oler ni sentir el sabor de la comida.

Hasta el día 16, Vargas comenzó a sentirse bien y el doctor le indicó que fuese hasta hoy, 18 de mayo, que saliera del campamento.

Él asegura que al llegar a campamento uno, estaba lleno de sudor, a pesar de las bajas temperaturas que se viven en el Monte Everest.

Además, contó que el suéter que portaba estaba empapado de sudor, cosa que alertó a los acompañantes.

Una lucha con el ego

Vargas contó que, a ese momento, sentía una lucha interna entre el ego y la inteligencia.

Su estado de salud no era el óptimo para llegar a campamento dos y que una posible llegada a campamento tres, le iba a complicar aún más las opciones.

“Cuando estaba caminando por puro ego dije: ‘Voy a llegar a campamento dos, me van a dar oxígeno y me sienta mejor, pero: ¿qué pasa si me agarra esto en el campamento tres o cuatro?, cuando un rescate es muy difícil’. Ahí tomé la decisión de devolverme. Fue una decisión difícil” contó entre lágrimas.

El tico narró que él y su guía lloraban como “bebés” a 6100 metros y le aseguró que lo volviese a intentar el próximo año.

Cuando iba de regreso, el tico aseguró que ni siquiera se aguantaba el maletín que caminaba y su guía tomó su bolso para soltarle peso.

Un regreso que no fue fácil

Vargas indicó que se llevó un “verdadero susto” cuando vieron que cayó una avalancha de nieve al lado y dos personas resultaron con heridas leves.

Incluso, un cubo de hielo cayó sobre el casco de Daniel Vargas y le provocó una hendidura en el casco.

Al llegar nuevamente a campamento base, aseguró que no podía ver a nadie porque “lloraba” al estar muy vulnerado.

El tico llegó donde el médico y le hizo una prueba, la cual indicó que tenía un leve edema cerebral.

Si Vargas hubiese seguido, el edema se pondría peor, por eso tomó la decisión de devolverse.

Ahí un helicóptero lo recogió para llevarlo a Katmandú, donde le hicieron pruebas y chequeos médicos.

Daniel Vargas aseguró que la razón de su complicación de estado de salud fue por estar tantos días en el campamento base.

Incluso, contó que comía frío, tomando agua caliente y estando con ropa todos los días.

Actualmente, el tico se encuentra en el hospital con ayuda de oxígeno y bajo chequeos médicos.

Una decisión frustrante

Vargas indicó que la decisión fue frustrante porque estaba bien físicamente y moralmente, con la ilusión de conquistar la cima

Eso sí, indicó que se tomará un tiempo para estar con su familia y luego ya pensar en si regresa para conquistar la cima del Monte Everest.

Daniel deberá regresar a Costa Rica, ya que la ventana de clima no le permite recuperarse y volver a subir a los campamentos nuevamente.

“Yo no cierro la puerta a volverlo a intentar, yo lo haría” indicó Vargas en una transmisión en vivo.