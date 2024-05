El atleta costarricense Daniel Vargas, contó entre lágrimas a través de sus redes sociales, que por problemas en su salud, no podrá culminar su ruta al ascenso del Monte Everest.

Daniel, informó hoy que tuvo que ser llevado en helicóptero de vuelta a Katmandú, tras una infección viral, además que presenta un leve edema.

“Llegué a Campamento #2, sin embargo junto al Sherpa tomamos la decisión de devolvernos porque no me estaba sintiendo para nada bien” contó.

El Atleta contó que estaba con mucha sudoración y fiebre: ”Estaba empapado de sudor y me sentía muy mal, llegué de nuevo al campamento base y me revisó el médico. Tengo un leve edema, nada de qué preocuparse, sin embargo debo bajar en Helicóptero inmediatamente a Kathmandú para estabilizarme”

Daniel contó a repretel.com el detalle de lo ocurrido: ”El problema fue el siguiente. La

Rotación de campos fue un éxito, llegué a campamento 3. Sin embargo, luego de la rotación, tener que esperar 20 días por la ventana aquí en campamento base el cuerpo se debilita al estar en altura. Hace 4 días me dio una infección viral y tuve una fiebre terrible. El médico me vio y estaba “bien” para subir, sin embargo evidentemente no lo estaba”

Daniel lamentó no haber logrado su objetivo y entre lágrimas dijo sentirse muy dolido.