Lorena Herrera, de 56 años, por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer que hace unos días se había sometido a una intervención quirúrgica.

Por lo que terminó en una sala de quirófano.

La actriz mexicana reveló que su operación fue hace nueve días, sin embargo, ahora se sintió mejor y reveló las razones de su estado de salud.

“Fíjense qué hace 9 días exactamente me operaron debido a que me encontraron dos hernias. Una hernia epigástrica que no es muy común y una hernia umbilical que sí es un poco más común se los comparto. Pues para que eviten pasar este proceso porque la operación de una o yo como en caso de dos tiene que ser forzosamente con anestesia general”, contó.

La también cantante mencionó que la recuperación es muy dolorosa, ya que no tiene fuerza en la parte del estómago.

“La forma tradicional en que se operan las hernias pues dejan una cicatriz bastante grande.

La recuperación es tardada, es dolorosa a mí bueno me lo hizo un cirujano me la hizo por laparoscopía.

Evitó porque normalmente se utiliza se pone sobre la hernia una malla, él me dijo que no me iba a poner la malla que simplemente iba a coser la hernia”.