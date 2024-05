El actor Ryan Reynolds ha compartido recientemente cómo su batalla con la ansiedad le ha proporcionado herramientas valiosas en la crianza de sus hijos. Durante una entrevista con Hugh Jackman, su compañero en Deadpool y Wolverine, el actor canadiense de 47 años detalló cómo su experiencia con la ansiedad le ha brindado perspicacia y empatía como padre.

En una conversación con Jackman, quien afirmó que Reynolds ha sido muy abierto sobre sus luchas con la ansiedad, el actor explicó que ser padre ha mejorado su capacidad para manejar dicha condición. “Creo que lo hace mejor porque tu enfoque es menos en ti mismo y más en tus hijos. Sé que tú también lo sabes”, dijo Ryan.

Reynolds, quien es padre de cuatro niños junto a la actriz Blake Lively, describió cómo la ansiedad finalmente le ha enseñado a abordar situaciones con sus hijos de una manera compasiva. “Ahora amo tener ansiedad, amo haber tenido ansiedad. Porque cuando veo que mis hijos experimentan algo de eso, que probablemente es genético, sé cómo abordarlo”, explicó.

El intérprete del antihéroe de traje rojo, explicó que entender a sus hijos a través de un problema en común, “realmente les permite sentirse vistos”. El canadiense añadió: “Sé que no puedo simplemente arreglarlo. Y puedo comunicar todo eso a ellos y con ellos. Siempre estoy agradecido por ello”. Los cuatro hijos de Reynolds y Lively son: Betty de 4 años, Ines de 7, James de 9, y un niño de un año cuyo nombre no ha sido revelado.

Durante la entrevista, agregó que en el ámbito profesional, ha aprendido a canalizar su ansiedad de manera positiva. “Mi trabajo se beneficia enormemente”, dijo. “Las personas que tienen ansiedad están constantemente pensando en el futuro. Estás constantemente, ‘¿Y si esto sucede? ¿Y si aquello pasa?’ Siempre te estás contando historias”, detalló.

“Así que cuando estamos filmando Deadpool & Wolverine, no solo estoy filmando la película, también estoy sentado en el público como un crítico cauteloso diciendo, ‘No me gusta eso. No creo en eso’”, continuó el actor. “Así que la ansiedad crea ese ecosistema de conciencia que de otra manera no tendría”.

Por su parte, Jackman, de 55 años, también compartió cómo ha empezado a ser más abierto con sus propios hijos, Oscar de 24 años y Ava de 19, en relación a la ansiedad. “Solía ser un poco a la antigua. Pensaba: ‘No los cargues si estás ansioso,’” compartió.

“Digamos que tienes una noche de estreno, o estás presentando los Oscars; durante tres semanas antes, me pongo un poco distante. Y luego alguien me dijo: ‘Pero tus hijos no saben que tienes los Oscars. Tal vez piensan que estás enojado con ellos o que han hecho algo’”, reflexionó el intérprete de Wolverine.

Hugh continuó: “Ayer tuve que hacer una llamada incómoda, y en realidad le dije a mi hijo: ‘Tengo que hacer esta llamada incómoda. Estoy un poco nervioso por eso. Si parezco un poco apagado, esa es la razón.’ Y él dijo: ‘¡Oh!’ Y luego me preguntó: ‘¿Cómo fue la llamada, papá?’ Le dije: ‘Me siento mucho mejor’”.

Además, durante una aparición en el programa Today, Reynolds, quien también protagoniza la película Amigos Imaginarios (IF), habló sobre si sus hijos tienen sus propios amigos imaginarios. “Mi hija Betty tiene una imaginación muy vívida, así que siempre hay alguien parado detrás de mí y giro rápidamente como en una película de terror y me doy cuenta de que no, es solo Harvey de la vieja película Harvey; es un conejo de 2 metros,” dijo.

En un tono más ligero, el actor recordó cómo uno de sus hijos se asustó con el traje original de Deadpool que tiene en su sótano. “No, los arruiné con eso porque tengo el traje original… como un molde de mi cuerpo en el sótano. Estaba solo silueteado una noche y uno de mis hijos bajó [y] gritó como loco”, contó.