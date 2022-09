La modelo Sumner Stroh reveló que Adam Levine, el líder de Maroon 5, le fue infiel a su esposa Behati Prinsloo con ella y que, tiempo después, la llamó y le pidió usar su nombre para su futuro hijo. Después de que más mujeres mostraran los mensajes de texto inapropiados del músico, su ex instructora de yoga de 2007 a 2010, Alanna Zabel, compartió que recibió insinuaciones del cantante y que le generaron problemas personales.

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo ‘Quiero pasar el día desnudo contigo’. Estaba en el baño, pero mi ex novio que era muy celoso lo leyó y se enfureció”, compartió Zabel en su historia de Instagram que luego borró. El mensaje de Instagram de Levine tuvo consecuencias terribles para la mujer, según ella misma relató en su red social.

“Le aseguré a mi ex que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam, Becky, y fue un error. Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento, rompiéndome la muñeca”, detalló.

Levine salió con Rebecca “Becky” Ginos en 2009.

Zabel continuó alegando que Levine nunca reconoció su comportamiento y tampoco se mostró solidario con ella luego de conocer el grave abuso que había sufrido a manos de su ex novio. “Un momento destructivo que cambió mi vida y cuando le dije a Adam lo ignoró, nunca se disculpó y se borró durante uno de los momentos más devastadores de mi vida”.

También compartió el hashtag #ExposeAdamLevine en la parte superior de su historia.

Fue la modelo Sumner Stroh, de 23 años, la primera en reconocer que tuvo una aventura con el músico luego de que Levine regresara a su vida solo para preguntarle si podía usar su nombre para el nombre de su futuro hijo que espera con su esposa Behati Prinsloo.

El cantante estadounidense, de 43 años, está casado con Behati Prinsloo modelo de Victoria’s Secret, desde 2014. La pareja confirmó recientemente que espera un bebé. Ya tienen dos hijas en común: Dusty Rose, de cinco años, y Gio Grace, de cuatro años.

En unos de los mensajes que mostró Stroh en sus redes se puede leer que Levine le dijo: “Es realmente irreal lo sexy que eres. Como si me volara la cabeza”. Y ella luego respondió: “Quiero decir que pienso lo mismo. Al verte en persona estaba como… estoy jodida”.

En declaraciones a Page Six, Stroh afirmó que ella y Levine salieron durante “alrededor de un año”, pero él la dejó cuando se enteró de que iba a tener otro bebé con su esposa. En otro mensaje, le pregunta si no le molestaba que llame Summer a su próximo hijo.

“‘Una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso? ‘”, le escribió por DM. Cuando se le consultó si la supuesta aventura fue sexual, la famosa TikToker afirmó que mantuvieron una relación “física”.

Stroh también reconoció que ella “no es la víctima” de la situación. “Yo no soy la persona que sale lastimada en esto. Son Behati y sus hijos”, continuó la modelo, refiriéndose a la esposa del cantante. “Lo siento muchísimo”, concluyó en su video de TikTok.

Otras mujeres también expusieron al músico.

Una mujer llamada Maryka compartió las capturas de una conversación con Levine en donde el cantante dice estar “obsesionado” con ella. Ante este mensaje, ellaresponde “¿No estás casado?”. El martes, publicó el una serie de capturas de pantalla de un intercambio on el cantante en la que él le dice: “¡Distráete teniendo sexo conmigo!”.

“Amigo, ¿no estás como casado?”, respondió Maryka, a lo que la cantante de “Girls Like You supuestamente respondió: “Sí, pero es un poco complicado. Las cosas se ponen difíciles y lo del video no ayudó. Podría escaparme”.

Alyson Rosef también publicó una serie de mensajes, supuestamente enviados por Levine desde su cuenta de Instagram, que decían: “No debería estar hablando contigo, ¿sabes?.Dije que nunca más chicas calientes más que tú”. Aseguró que que tiene muchos mensajes, pero que no se siente cómoda compartiéndolos por ser muy explícitos.

“Muchos de mis amigos lo sabían y se sorprendieron “, dijo, y agregó: “Supongo que si alguna otra chica ha experimentado esto con él ceo que deberían publicarlo porque me siento muy mal por su esposa y nadie se merece esto”.

“Nunca lo haré de nuevo”

Levine negó haber tenido sexo con la modelo Sumner Stroh, pero admitió que “cruzó la línea”.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera concreta”, dijo el líder de Maroon 5 en un comunicado publicado a través de Instagram el martes.

“No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”. añadió.

Levine dijo que sus interacciones en ciertos casos se volvieron inapropiadas. Dijo: “Me he ocupado de eso y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

“Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo”, afirmó.

“Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo haremos juntos”, concluyó.