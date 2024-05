Alexandre Guimarães habló posterior al empate entre Alajuelense y Herediano donde señaló que sus jugadores seguían afectados por los problemas de salud.

“Hubo varios que no pudieron luego de la evaluación de la tarde, las evaluaciones físicas y medicas dieron como resultado no contar con ellos, tengo que felicitar a mis jugadores, varios de ellos entraron a jugar con 2 kilos menos, 3 kilos menos y ya vieron la entrega para sacar el resultado, que no era el que buscamos pero es importante para seguir logrando lo que queremos”.

La frase que marcó más las declaraciones del entrenador fue que sus jugadores seguían haciendo fila para ir al baño previo al partido.

“Antes de entrar al partido habían jugadores haciendo fila para entrar al baño”.

Guimarães fue muy enfático que lo más complicado de haber jugado este martes es el cómo van a recuperar a los jugadores luego del desgaste presentado.

“Ahora viene lo más difícil de la situación de haber jugado hoy y que es cómo vamos a llegar para jugar el día sábado, esa es nuestra gran preocupación, vamos a tener que ver con los doctores como solventamos esa situación, después del esfuerzo que hicieron hoy”.

Fernando Lesme tuvo una nueva oportunidad de mostrarse con la Liga y Guimarães aplaudió su entrega a pesar de la situación vivida.

“Lesme hizo un gran partido, era uno de los que estaba haciendo fila para ir al baño antes de empezar y ya vio lo que mostró, aguantó los choques, aguantó más de los choques que pensamos que iba a aguantar por lo que había pasado en días anteriores”.

“Hay un refrán en el futbol que se dice que cuando no se puede ganar no lo perdás, nosotros ante las dos últimas situaciones, el partido anterior que estuvimos abajo en el marcador y el equipo mostró garra, hoy el equipo volvió a mostrar ese juego, sabíamos que iba a ser un partido como lo fue”.

Decisión de la Unafut

Ante la consulta sobre si fue empática la Unafut con la situación de Alajuelense así respondió.

“Al final me parece que todo este analisis que se está haciendo se deben hacer al final, yo sé que todos nos estamos jugando cosas importantes pero hay que dejar que la gente trabaje y cuando termine el campeonato estas cosas se deben de evaluar. Aquí terminan los campeonatos y quedan los archivos que nadie ve, hay que dejar que las personas hagan lo que tienen que hacer y dejar de presionar tanto, tenemos que jugar fútbol, no intentar que a través de nuestros medios, tentáculos políticos, nosotros queramos interceder, cuando termine el campeonato si, entonces se hace una evaluación, si van a seguir las cosas aquí así, nada va a cambiar”.

Por último para cerrar el tema de las inclemencias de salud de Alajuelense, Guimarães señaló que su equipo estaba a un 40-50%.

“Esa declaración de Javier fue una declaración hecha ayer, antes de hacer la concentración que fue la evaluación que se hizo posterior al entrenamiento de ayer, cuando se hizo el entrenamiento de ayer habíamos acusado un bajonazo a ese porcentaje que él dio, ayer cuando llegamos al hotel de concentración, hoy se volvió a tomar el peso de ellos, habían tenido ingesta de alimentos y ese índice había cambiado, después del almuerzo algunos acusaron situaciones de estas, como lo dijo nuestro jefe de prensa nos redujeron a llegar con un 40-50% al partido, inclusive algunos de los que entraron de cambio no estaban al 100% y había que jugarlo y lo jugamos, pero es algo que a futuro hay que analizarlo muy bien”.

Cierre del torneo de Alajuelense

El siguiente rival de Alajuelense será Sporting ante un técnico que Guimarães conoce muy bien.

“Es una cancha difícil, él (Medford) ha sabido jugar y le hace la ida difícil a cualquiera”.

“Va a ser un cierre difícil, complicado, nosotros tenemos ahora dos salidas seguidas y en esas dos salidas tenemos que sumar en la posición que nos toque estar, no vamos a buscar una posición”.

Guima también destacó la actitud y estabilidad defensiva que está mostrando Alajuelense.

“Teniendo la estabilidad y equilibrio defensivo en una cancha muy difícil pudimos reducir al rival que tiene su volumen de ataque a prácticamente situaciones aisladas”.

Por último también habló de la tarjeta roja de Kevin Cabezas la cual catalogó de “aparatosa”.

“Yo creo que la de hoy fue demasiada aparatosa y después en la jugada siguiente hubo una entrada de los jugadores de ellos que salió uno de nuestros jugadores con las marcas de la placa en las dos piernas, entonces estas entradas también son de roja directa como lo que le dieron a Kevin, que fue más aparatosa de lo que fue, me parece”.