Tras terminar con Camila Morrone tras cuatro años de relación, parece que Leonardo DiCaprio ahora sale con Maria Beregova, modelo de 22 años.

Los rumores de un noviazgo comenzaron luego de que Beregova fue fotografiada bajando del yate del actor.

En una entrevista radial el viernes, la modelo se negó a responder preguntas sobre DiCaprio, detalló Infobae.

“No puedo hablar de nada sobre mi vida personal”, dijo. No obstante admitió que ama la película “Titanic” que protagonizó su supuesto novio. “¿Quién no ha visto la película? Y si no lo has visto, deberías”.

Hasta ahora ninguno de los dos ha hablado al respecto, pero de ser cierto, se confirmaría una vez más la teoría de que a DiCaprio sólo le gustan las mujeres menores de 25 años.

Maria Beregova es originaria de Ucrania, pero actualmente reside en Londres (IG / maria.beregova)

¿Quién es Maria Beregova la supuesta nueva novia de Leonardo DiCaprio?

Lo poco que se sabe de ella es a través de su perfil de Instagram (@maria.beregova), donde tiene más de 60 mil seguidores.

Maria Beregova es originaria de Ucrania, pero reside en Inglaterra. Allí trabaja en una compañía farmacéutica propiedad de sus padres.

Creció en Suiza y asistió a un internado privado llamado Collège Alpin Beau Soleil.

Los graduados del instituto incluyen al piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve, la princesa María de Dinamarca y miembros de la familia real de Luxemburgo.

Maria Beregova está recientemente divorciada (IG / maria.beregova)

Actualmente vive en Londres, donde estudia para ser abogada con miras a hacerse cargo del negocio farmacéutico de su familia.

La modelo acostumbra viajar en avión privado y le gusta usar ropa y accesorios de diseñadores como Louis Vuitton, Prada y Chanel.

Leonardo DiCaprio estaría saliendo con la modelo ucraniana Maria Beregova (IG / maria.beregova)

A raíz de los rumores sobre su relación con Leonardo DiCaprio, Beregova dijo que ha visto un aumento masivo en su cuenta de seguidores de Instagram.

“Quiero decir que Instagram es una cosa, la vida real es otra cosa. Siento los mensajes, siento el zumbido que circula por mi página, pero pase lo que pase en Instagram es solo una pequeña parte de ello. Solo me enfoco en los buenos mensajes, nada de malas vibraciones”, dijo la modelo.

