WhatsApp es la app de mensajería que más usan millones de personas en todo el mundo, pero muchos desconocen por qué se puede cerrar una cuenta.

Como todo servicio, la plataforma tiene normas que todos los usuarios deben respetar para no perder su cuenta.

En este sentido, debe saber que, cuando instala la aplicación en su celular, acepta las condiciones y términos de uso del servicio.

Por tal motivo, si infringe estas reglas, WhatsApp tiene la facultad de cerrar su cuenta.

Inactividad por 120 días

La principal razón por la que WhatsApp puede decidir eliminar su cuenta para siempre es por estar inactiva durante más de 120 días seguidos.

Según explica la propia plataforma, esta medida busca “mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios”.

Se considera que la cuenta está inactiva cuando el usuario no se conecta a la aplicación de mensajería.

Por usar WhatsApp Plus u otros MOD

WhatsApp Plus al igual que otras aplicaciones no autorizadas ofrecen funciones adicionales que no encontramos en la versión original de la app.

Sin embargo, su uso está prohibido por la plataforma de Meta que, si la detecta, suspende su cuenta de manera temporal en la primera ocasión.

En caso vuelva a cometer la misma infracción, su perfil puede ser eliminado para siempre.

Por envío de spam

Sí, WhatsApp podría dar de baja su cuenta por enviar muchos mensajes a personas que no tienen guardado su número de teléfono.

Asimismo, el servicio de mensajería puede tomar esta drástica decisión cuando detecta que un usuario crea listas de difusión o grupos para compartir mensajes masivos.

Reportes o bloqueos de otros usuarios

WhatsApp incluye el botón de reporte en todos los usuarios, de manera que, si realiza acciones que molesten a otras personas, estas pueden reportarlo o bloquearlo.

Motivos para ello podrían ser el spam, las fake news (noticias falsas) o la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial.

Si varias personas lo denuncian o lo bloquean, la aplicación de mensajería tomará cartas en el asunto.

Compartidos archivos o documentos inapropiados

Cualquier mensaje malintencionado que mande por WhatsApp puede suponer el cierre de su cuenta.

Esta acción está relacionada con el envío de malware, material obsceno, pornografía, mensajes de odio, racismo, acosador o étnicamente ofensivo.

Redacción

Repretel.com