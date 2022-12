Detrás de la consagración de Argentina como el campeón del Mundial Qatar 2022 existen miles de cábalas que cada hincha utilizó como fuente de confianza de cara a los partidos del equipo.

Algunas se fueron inventando a medida que fue avanzando el certamen, otros simplemente arrastran las costumbres desde la Copa América 2021 o la Finalissima 2022. Una de las más emblemáticas puertas para dentro en la delegación, es la historia detrás del muñeco Chucky que acompaña a la Selección hace varios meses.

Claudio Tapia explicó en primera persona la razón por la que el juguete no puede faltar en las concentraciones. “Fue algo de parte del staff. Un día entré a la utilería, vi el muñequito de Chucky, le faltaba un brazo y una pierna. Nadie sabía cómo estaba ahí, entre medio de todos los santitos y vírgenes. Dije: ‘¿Quién trajo a ese muñeco acá? Tiene mala suerte’. Nadie contestaba. Me dice Juan Cruz, el utilero: ‘Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen Chucky’. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados”, comenzó contando el presidente en charla con AFA Estudio.

Y añadió al respecto de la promesa que realizó a días que arranque la Copa América 2021 en Brasil: “Les dije a los siete… Si salimos campeones, nos vamos a tatuar a Chucky. Los siete nos hicimos a Chucky. Ahora viaja con nosotros, está en todos lados. Yo tengo uno en mi casa. Después de esto, me compré un Chucky, duerme conmigo”. El Chiquiinmortalizó al simpático muñeco en el cuádriceps de su pierna izquierda y desde ese entonces es un integrante más en cada viaje que el dirigente realiza para acompañar a los dirigidos por Lionel Scaloni.

La Copa del Mundo en Qatar no iba a ser la excepción y el juguete volvió a aparecer en el vestuario del Lusail Iconic Stadium una vez que Argentina se bordó la tercera estrella encima del escudo. “Tenemos a Chucky acá, loco. Está remamado Chucky”, comentó Nicolás Otamendi en su vivo de Instagram mientras enfocaba al muñeco, el cual estaba ubicado en la mesa central entre cervezas y champagne durante el festejo. Lo llamativo es que nadie nunca lo movió de su lugar, pero su presencia ya trae buenos augurios.

Los fanáticos que no estaban familiarizados con la historia de la cábala comenzaron a preguntar por qué estaba el muñeco en un momento histórico para el fútbol argentino y se volvió viral en las redes sociales. El impacto fue tan grande que la anécdota de Tapia llegó a uno de los actores protagónicos de las películas del muñeco asesino, Alex Vincent, realizó una publicación al ver a Chucky entre los campeones. “Felicitaciones Argentina. Veo que saben cómo festejar”, redactó el estadounidense en una historia de Instagram.

La realidad es que el juguete tiene 100% de efectividad en cada viaje que acompañó a la Selección y seguramente será parte de los próximos eventos a los que la Albiceleste le toque acudir.