La tarde de este jueves 18 de agosto el periodista Juan José Origel encendió las alarmas entre sus seguidores, pues Pepillo, como también se le conoce, compartió una fotografía donde se le ve con semblante serio y una bata clínica en la sala de un hospital.

Fue en su cuenta de Instagram donde el comunicador compartió que se sometió a una cirugía menor, para tranquilidad de sus followers. “Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en León! Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores todo salió bien”, escribió.

El mensaje del titular de Con permiso recibió de inmediato múltiples muestras de cariño y deseos de recuperación. Además de algunos de sus fans, figuras del espectáculo le escribieron sus mejores deseos.

Raúl Araiza le escribió: “Mejórate, amigo mío”; Maribel Guardia anotó: “Amigo querido, te mando una legión de ángeles verdes (los de la sanidad), que te mejores pronto! Te quiero; Ana María Alvarado le deseó “pronta recuperación” y le envió “abrazos cariñosos”.

Por su parte, María del Sol anotó: “Orando por tu pronta recuperación, paisano querido” y la actriz Mariana Torres escribió: “Qué bueno que todo bien, aquí ando, paisano, por si algo se te ofrece”.

Al momento, el nacido en León, Guanajuato, no ha brindado más detalles de su intervención.

Hace apenas unos días, Juan José Origel destapó su deseo por que se le rinda un homenaje a Lucía Méndez, quien está cumpliendo 50 años de carrera artística. Es por ello que el periodista de espectáculos buscará a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para que se le haga un tributo a la diva de las telenovelas, quien también es oriunda de la entidad.

“Yo creo que mi paisana se merece que se le hagan un homenaje en León, hay una alcaldesa nueva que no tengo el gusto de conocerla, pero voy a tratar de hablar con ella para que en León, en su tierra, se le rinda un homenaje”, dijo el comunicador en el programa Hoy, donde recordaron la trayectoria en cine, televisión y música de Méndez.

“Señora alcaldesa, me voy a poner de acuerdo con usted para rendirle un homenaje a mi paisana, en nuestra tierra”, expresó el comunicador de 74 años.

Sin embargo, estas apariciones públicas podrían ser las últimas en las que se le ve a Juan José, pues según declaró el pasado mes de mayo, este 2022 marcará su retiro del medio del espectáculo.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, Origel planea decirle adiós a los reflectores y dedicarse a llevar una vida en bajo perfil en su tierra natal, pues considera que el medio artístico ya no es como antes y hay “mucha hipocresía”.

“Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total”, dijo el también empresario a la revista TVNotas y aseguró que, no importando la oferta laboral que le hagan, seguirá firme en su decisión de dejar atrás la vida pública.

El periodista detalló que la industria del espectáculo ha cambiado, a tal grado que ahora no hay relaciones sinceras entre los famosos y la prensa, por lo que su estatus ha cambiado al paso de los años.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era ‘el amigo de las estrellas’, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”

El conductor que ha trabajado al lado de figuras como Pedro Sola, Maxine Woodside, Atala Sarmiento y Aurora Valle; asimismo, explicó que se irá un tiempo a Madrid, España, y después volverá a su natal Guanajuato con el fin de mantenerse cercano a sus familiares, quienes asegura son los únicos que lo han respaldado al paso de los años.

“Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve, estoy muy agradecido con el público que me demostró su cariño. Puedo decir: ‘Misión cumplida’”, concluyó el polémico comunicador.