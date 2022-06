Este fin de semana, Shakira confirmaba su separación de Piqué. Esto ha desatado un caos mediático ya que la pareja llevaba 12 años juntos. Son muchos los cabos que se están atando acerca de los últimos movimientos de ambos. Ahora, han salido a la luz actos promocionales que realizó con su nuevo tema, “Te felicito”, canción con Rauw Alejandro. De hecho el pasado 27 de mayo, durante una entrevista con el programa This Morning Shakira habló con sinceridad acerca de la letra de su canción.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Vos crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas” y remató sus palabras asegurando que lo que buscaba mientras escribía esta letra era “conocer la verdad”, declaró la intérprete de Waka Waka. Cabe mencionar que cada vez resuenan más los rumores de que haya sido la inspiración de su tema.

“Hablándote claro, no te necesito, perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluiamo’. Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’. Como ante’, tu de espalda apoyándote del volante quemando el tranquilizante. No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la mercede’. No me cuente’ más historia’, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Así es como acabe “Te felicito”, el tema que ya cosechó casi cinco millones de reproducciones en YouTube.

Shakira y Piqué llevaban 12 años juntos y su ruptura aún sorprende.(Foto: Getty Images)

Ante esta situación, Piqué ha abandonado la mansión familiar de Barcelona, para instalarse en su tríplex de soltero ubicado en una de las zonas más nobles de la ciudad y que previamente había alquilado a su compañero Cesc Fàbregas (35) y su esposa, Daniella Semaan (47). Fuentes cercanas a Shakira, aseguran que ella quiere abandonar el país con los dos hijos que tienen en común pero que él no estaría de acuerdo.

Momentos complicados para Shakira

Shakira está atravesando por un momento más que complicado y no solo por su separación de Piqué. La barranquillera tendrá quesentarse en el banquillo por supuestamente haber defraudado a Hacienda 14,5 millones de euros. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso presentado por la cantante porque ve indicios suficientes de delito.