Mike Bahía en una conversación exclusiva con La República, el artista reveló por primera vez sobre el escándalo que desató las declaraciones de una joven peruana en redes sociales, quien aseguró que el artista colombiano había engañado a Greeicy con ella.

Paternidad y escándalo: Mike Bahía revela nuevos detalles de su vida personal

Más adelante, Mike Bahía habló sobre la nueva vida que comparte con la cantante Greeicy, con quien dieron la bienvenida a su primer hijo en abril de este año. “Disfrutando y aprendiendo. Observándola y aplicando todo. Yo pienso que llegamos muy bien a este momento, tenemos un hermoso bebé. Está muy sano, Greeicy muy contenta. Estoy en una etapa muy bonita. Es un viaje que ha empezado y que no tiene final”, aseguró.

Lastimosamente, el músico no solo ha vivido felices momentos en los últimos meses. La supuesta broma en redes sociales, realizada por una joven peruana, en la que afirmó haber tenido un breve romance con él, provocó que la prensa nacional e internacional empezara a cuestionar su querida relación con la intérprete de “Besos”. Ante esto, Mike dejó en claro por qué no se habló al respecto y qué es lo que más le afectó del escándalo:

“Realmente, uno renuncia a ciertas cosas cuando tu imagen es pública. Hay cosas que puedes controlar y otras que no. Esa fue una situación de la que no tenía ni idea hasta que salió la noticia y, si hay algo que me generó tristeza, es que opacó la noticia de que, justo en la ciudad en la que batimos un récord de ventas de entradas, se empañó por una cosa de esas. Yo no dije nada porque la gente sabe quién soy y cómo soy. Me pareció muy triste que esa noticia de esas siete mil personas cantando mis canciones se viera contaminada con algo que no tiene pies ni cabeza”.

¿Cómo nacieron los rumores de la falsa infidelidad?

Tras el exitoso concierto que Mike Bahía dio en Trujillo, una peruana identificada como Betty Casas sorprendió al subir un video en Instagram, en el que daba a entender que había besado al artista tras su visita a nuestro país. “¿Podrán tener a Mike Bahía en su ‘kiss list’? Yo sí”, señaló la joven en el corto que se hizo viral en las plataformas.

Joven peruana niega haber besado a Mike Bahía

Luego de que las declaraciones de Betty Casas sobre la falsa infidelidad de Mike Bahía a Greeicy se hicieran virales y ocuparan las portadas de los medios nacionales e internacionales, fue la misma joven la que recurrió a las plataformas para desmentir haber tenido un breve romance con el cantante.

“No entiendo todo el morbo que están creando de una simple broma que hice en ‘close friends’, realmente, mi última intención es que se armara todo este circo”, escribió.