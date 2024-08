El atleta italiano Thomas Ceccon, quien consiguió una medalla de oro en la competencia de natación de los 100 metros espalda de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue capturado durmiendo al aire libre, en un parque de la capital francesa.

Según mostró Husein Alireza, remero de Arabia Saudita y también atleta de Olímpicos en el 2020, el medallista de oro estaba en un parque durmiendo, con solo una sábana delgada debajo y con la particularidad que mostraba la bandera de su país tanto en su pantalón como en el maletín que cargaba consigo.

Y es que Ceccon creó polémica tras unas declaraciones quejándose de la villa olímpica donde residía mientras compite.

“En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto… no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben.” indicó Ceccon en unas declaraciones.

“Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo” concluyó el atleta luego de no haber clasificado a la competencia de los 200 metros espalda.

No solo Ceccon se ha quejado de estas condiciones, otros deportistas también hicieron comentarios negativos sobre la villa olímpica.

La tenista estadounidense Coco Gauff reveló que el equipo femenino de tenis de Estados Unidos abandonó la villa olímpico porque las habitaciones eran “demasiado estrechas”.

Así lo mostró en un video de TikTok, en el que compartió su descontento con sus millones de seguidores en esa red social.

Además, según el periódico The Times, Andy Anson, jefe de la Asociación Olímpica Británica, mencionó que tuvieron que llamar a chefs privados como medida de emergencia.

“No hay suficientes de ciertos alimentos: huevos, pollo, ciertos carbohidratos, y luego está la calidad de la comida, con carne cruda siendo servida a los atletas” dijo Anson sobre la villa olímpica.

Hasta la famosa Simone Biles utilizó su cuenta de TikTok para mostrar su descontento, indicando que que las camas “apestan”, aunque mencionó que su equipo estaba consiguiendo colchones adicionales para mejorar las condiciones.