Alexandre Guimarães enfrenta una decisión constante en cada partido: Carlos Martínez o Fernando Piñar en la lateral derecha. El técnico rotó a estos jugadores en esa posición, otorgándole más minutos a Martínez, pero sin descartar a Piñar en encuentros clave.

En lo que va del semestre, Martínez ha sido utilizado ante Herediano y Pumas, mientras que Piñar fue titular en el Clásico Nacional. Ambos tuvieron oportunidades en las dos competencias, aunque los números favorecen a Martínez.

Comparativa de minutos en Liga y Concacaf

Carlos Martínez: 679 minutos, 10 partidos, 9 como titular.

Fernando Piñar: 324 minutos, 5 partidos, 3 como titular.

Martínez reconoce que su rendimiento no siempre ha estado al nivel que exige el equipo, pero asegura que sigue enfocado en mejorar. “Me siento bastante bien y contento. Sé que en muchos partidos no he dado el rendimiento que este equipo merece, pero agradezco los minutos y el desempeño que he tenido”, afirmó.

También señaló la importancia de la concentración en partidos de alto nivel. “Siempre hay pequeños errores que no se pueden dar y muchas veces cuestan minutos. He entrenado a conciencia”, agregó.

Situación contractual

Carlos Martínez tiene contrato hasta el Clausura 2025, mientras que Fernando Piñar está vinculado al equipo hasta junio de 2026.

Con el torneo en marcha, Guimarães mantiene la disputa abierta en la lateral derecha, donde la competencia interna sigue siendo clave en su esquema táctico.