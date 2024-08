Letsile Tebogo entró en los ojos del mundo luego de ganar en los 200 metros planos y así dejarse el oro olímpico por encima de Noah Lyles.

Tebogo se llevó los reflectores y ahí fue consultado si el podría tomar el papel de ser la nueva cara del atletismo a nivel mundial.

“Creo que, en mi caso, no puedo ser el rostro del atletismo porque no soy una persona arrogante ni ruidosa como Noah” señaló Tebogo.

Además agregó: “Creo que Noah es el rostro del atletismo”.

Tebogo también habló sobre la polémica de Noah Lyles y su decisión de correr estando enfermo de Covid-19.

“No diría que corríamos riesgo porque no es un deporte de contacto. Incluso durante los calentamientos en la sala de llamadas, él estaba allí solo. Me pregunté por qué. No quería hacer suposiciones sobre lo que podría estar pasando”.

Letsile Tebogo no dio solo declaraciones polémicas, sino también aprovechó para agradecerle a su madre, el botsuano señaló que su madre fue de las primeras personas que creyeron en él y que él era un poco inseguro.