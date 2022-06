Esta madrugada, Maluma sorprendió a su legión de fans al publicar un video en el que está durmiendo junto a una mujer que no es su novia, la arquitecta Susana Gómez. A través de su cuenta de Instagram el músico publicó el video con este escrito: «Voy a subir esto por acá antes de que lo vean en otro lado».

En este, aparece una mujer en ropa interior que camina por la habitación y graba todo con su celular mientras el cantante duerme. Luego, se dirige a otra parte de la habitación para colocar el dispositivo en una posición en la que permite grabar todo lo que estaría a punto de ocurrir en la cama, pues la joven tras de dejar el celular grabando se dirige hacia donde está el cantante.

Este video parecía auténtico y alarmó a más de uno. No obstante, el final de la grabación aparece un corazón roto con un signo de más y “XXX” además de la fecha “Junio 10”.Con esto, el cantante antioqueño estaría solo compartiendo lo que será su próximo tema, que se especula que saldrá en la fecha ya mencionada.

Captura de pantalla del video que subió Maluma que alarmó las redes. (Foto: Instagram @maluma).

No obstante, muchos internautas le empezaron a preguntar por Susana Gómez. Algunos fans le dejaron mensajes como estos en la publicación de Instagram, «por eso llama el uber de una mijo ese cuantas veces se lo e dicho», «Yo les he dicho que les quite el celular Juan Luis», «casi me ‘privo’», «Me asusté jajaja mera publicidad», «Ya me está asustando». Estas fueron algunas de las reacciones que generó el post del famoso cantante, que cuenta con más de 62 millones de seguidores en Instagram.

Lo comparan con Eduin Caz

Maluma y Eduin Caz son muy amigos. No obstante, el video que compartió hace unas horas el cantante, recordó al polémico momento que vivió a finales del 2020 el líder de Grupo Firme. Cabe mencionar que el grabado, hizo salir a la luz de una infidelidad de Caz hacia su esposa Daisy y fue muy similar a lo compartido por Maluma, ya que una joven grabó al vocalista de la banda en una cama mientras él dormía después de supuestamente haber tenido relaciones íntimas. Tras la filtración de este video, Eduin Caz dio la cara y en un video publicado en sus redes sociales habló sobre la infidelidad y aclaró que él y su esposa están en la mejor etapa de su vida y nadie destruirá su familia.