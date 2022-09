La vida amorosa de las figuras públicas se vuelve viral en redes sociales y en la agenda mediática en un abrir y cerrar de ojos. Algunos internautas se sienten identificados con el amorío o rompimientos que escuchan por parte de los famosos y aún más cuando se trata de artistas que realizan canciones que aluden al despecho o al desamor.

Los recuerdos son fundamentales para seguir adelante y aprender del pasado, o al menos ese es uno de los mensajes que Jessi Uribe intenta transmitir en varios de sus sencillos musicales. En esta oportunidad el compositor le deja saber a sus fieles admiradores que no se necesita estar atravesando una ruptura para elaborar una producción que aluda a la tristeza o al despecho.

Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, mejor conocido como Jessi en su núcleo social, para sus fanáticos y en el mundo del entretenimiento, es uno de los exponentes del género de música popular con mayor reconocimiento a nivel nacional. El artista de 35 años ha ganado prestigio gracias a sus sencillos musicales como ‘Ok’, ‘Dulce pecado’ y ‘Matemos las ganas’, temas que algunos corean en bares o discotecas, pero que no muchos tienen presente el propósito de su creación.

Con el fin de ofrecer revelaciones nunca antes escuchadas por sus fanáticos, aceptó conversar con los anfitriones del programa ‘Día a Día’ del canal Caracol Televisión. El vocalista se refirió a la fuente de inspiración para realizar su éxito ‘Ok’. Al parecer, antes de que saliera a la luz la canción, se escondía una particular historia que desarrolla los sucesos que llevaron a que terminara una antigua relación amorosa.

En ningún momento permitió que se enteraran del nombre de su ex, pero lo que sí sucedió, luego de que le preguntaran qué había pasado con la creación de su disco, es que aludiera a sus recuerdos y las dificultades por las que pasó con una de las parejas que tuvo antes de ser esposo de Paola Jara.

Argumentó con tranquilidad que ‘Ok’ se escribió pensando en una situación poco usual. Como lo expresó en el diálogo con presentadoras como Catalina Gómezo Carolina Soto, comentó que la letra estaba inspirada en el exnovio de la mujer con la que salía anteriormente. Dejó saber que su entonces compañera sentimental siempre le hablaba mal de su antiguo amor.

“No la escribí pensando en mí o en algo que yo estaba viviendo, porque nunca he vivido un fracaso en el amor, nunca me han puesto los cachos, que yo sepa. La escribí pensando en la persona con la que yo estaba, pensando en el hombre con el que ella estaba, me puse en los zapatos de él, no de ella, porque siempre [su expareja] me hablaba mal de él, de su ex, y yo le decía que no me hable mal de él porque yo soy un hombre”, dijo el cantautor colombiano.