El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, le tiró durísimo a Keylor Navas.

Vargas, será miembro del próximo Comité Ejecutivo de la FEDEFUTBOL, y habló en 120 Minutos sobre los retos del próximo Comité.

Según mencionó el presidente brumoso, se debe tener mano dura en la Federación, incluyendo al próximo cuerpo técnico de La Sele.

“Se debe tener mano dura. ¿Qué es mano dura? No permitirle a Keylor Navas que falte tanto a los partidos de la selección y solamente venga a las eliminatorias.“

“Puede Keylor no querer venir, pero que se diga: ‘No viene porque no quiere, no porque no se le convoca’, porque se esconde detrás de una no convocatoria la falta de decisión del muchacho para no venir.“

Según Leonardo Vargas, se debe comunicar que el actual arquero del PSG no quiere venir a La Sele por decisión propia.

¿Indirecta a otros jugadores?

Además, Leonardo Vargas dijo que si otros jugadores no quieren venir, también se debe comunicar la verdadera razón de la no convocatoria.

“Y si alguno no viene, se dice claramente: ‘No vino porque no quiso’, y ahí se va tomando decisiones sobre ese comportamiento de las personas.“

El presidente brumoso afirmó que puso como ejemplo a Keylor por ser el que “tiene a mano”, pero que hay otros jugadores con el mismo actuar.

Incluso, dejó unas palabras que parecen mencionar a jugadores como Manfred Ugalde y Cristian Gamboa.

“No pueden tratar a la selección de que simplemente no quiere venir, y después tomársele en cuenta para más adelante y que nadie sepa que anteriormente no quiere venir pero que ahora el chiquito sí quiere venir. Eso es lo que hay que quitar” indicó.

Vargas afirmó que, si alguien no quiere venir a jugar con la selección, no se le puede obligar, pero se debe ser claros de las razones.

Por último, el presidente del Cartaginés dijo que se deben tomar acciones contra los jugadores que no quieran venir a representar a Costa Rica.