El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard cada día da un nuevo giro. Ahora, declaró la doctora Dawn Hughes, psicóloga clínica y forense, la primera testigo presentada por el equipo legal de Amberd Heard.Hughes dijo que la actriz tiene un trastorno de estrés postraumático provocado por lo que llamó “violencia de pareja íntima por parte del señor Depp”.

Según Hughes,en un incidente violento la penetró con una botella de licor.

“Hay indicios, como mencioné antes, de la agresión sexual y el abuso sexual, y cómo lo hacía, cuando estaba enojado y cuando estaba borracho; en su mayoría era una ira alimentada por las drogas y el alcohol cuando la arrojaba en la cama y trataba de tener sexo con ella”,dijo Hughes. “Entonces, ya sabes, si él no podía actuar, se enojaba más con ella y la culpaba. Tenemos esta dinámica de culparla por su incapacidad para asumir la responsabilidad de su comportamiento”.

Cabe mencionar que esto ya había sido expuesto en el Tribunal.

Testimonio de Amber Heard

Amber Heard subió por primera vez al estrado a declarar.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”, dijo Heard al comienzo de su testimonio.

El actor mantiene su inocencia y sostiene una versión contraria. (Foto: Getty).

Este miércoles, el abogado de Depp, Wayne Dennison, reprodujo una grabación de una conversación entre Heard y Depp.

“Te estaba golpeando, no te estaba pegando”, se escucha la voz de Heard en la grabación.

“No me digas lo que se siente al recibir un puñetazo”, se oyó decir a la voz de Depp en la grabación.

El letrado preguntó a Hughes si creía que la situación captada en la grabación era una reacción de Heard.

“En este caso, si es verdad, si ella dice que lo golpeó primero, entonces eso no sería violencia reactiva”, dijo la psicóloga.

Además, la actriz mencionó la primera vez que el actor le habría golpeado. Heard recordó que Depp estaba consumiendo cocaína y que estaban sentados juntos en un sofá cuando ella le preguntó sobre un tatuaje en su brazo y él le dijo que decía “Wino”.

Ella dijo que se rió porque creía que estaba bromeando y luego afirma que él le pegó. “Y me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debía ser una broma. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré”,declaró.