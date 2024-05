Imágenes recolectadas por agentes encargados de la investigación por el caso de la muerte de Nadia Peraza, fueron claves para enterarse del posible accionar del principal sospechoso.

Se trata de fotos capturadas por cámaras de seguridad, las cuales muestran cómo el hombre de apellido Buzano ingresa a una vivienda en Bajos Los Molinos (Heredia).

Este saca una refrigeradora, donde posteriormente se encontraron los restos de la joven.

Agentes le hicieron una entrevista a la persona que le ayudó con el flete a Buzano, esto dice el informe.

“Llevaba una refrigeradora, la cual al momento de subirla al carro estaba sumamente pesada, esto le llamó mucho la atención, ya que él se dedica a cargar este tipo de electrodomésticos, pero particularmente esta refrigeradora le pareció que el peso era exagerado“.

Esto evidentemente hizo que llegaran a suponer que los restos estaban en ese electrodoméstico.

Dos días después de su detención, médicos de el Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuí realizaron una valoración al sospechoso del femicidio.

Documento de la valoración del sospechoso de asesinar a Nadia Peraza

En el documento, los expertos en psiquiatría concluyeron que el acusado no tiene problemas mentales.

“Durante la valoración al corte, el paciente no presenta ideación suicida, no presenta ideación homicida, no hay un plan auto o hetero lesivo, no está en un polo afectivo, mantiene un juicio en contacto con la realidad“, decía el documento.

La Fiscalía solicitó la valoración con el fin de analizar si Buzano cumplirá el año de prisión preventiva en la cárcel Terrazas de la Reforma (donde se encuentra) o en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental y Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).

El abogado de la familia asegura que no tiene ninguna enfermedad mental, pero sí es un psicópata. Lo define como narcisista, psicópata y misógino.

En la valoración, el sospechoso aseguró ser adicto al alcohol, la marihuana, la cocaína y el tabaco. Además, aseguró haber sido atendido por psiquiatría cuando tenía 11 años y estaba en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El caso de mantiene en investigación.

