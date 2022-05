La batalla legal en curso de Johnny Depp y Amber Heard se ha convertido en nada menos que un circo mediático. A medida que se siguen compartiendo escenas de la sala del tribunal en TikTok e Instagram como entretenimiento, parece que todos tienen una opinión experta sobre lo que sucedió exactamente en el matrimonio de la pareja a puerta cerrada.

Afortunadamente, una persona con la actitud correcta hacia toda la situación es la ex prometida de Depp, la actriz Jennifer Grey, quien salió brevemente con Depp en 1989 después de que la pareja tuvo inicialmente una cita a ciegas, y quien habla sobre el romance de corta duración en su próximo libro de memorias, Out of the Corner.

Cuando se le preguntó sobre la demanda de Depp contra Heard en una nueva entrevista con Entertainment Tonight, la actriz de Dirty Dancing respondió de una manera respetuosa y humanizadora.

“Todo lo que puedo decir sobre ese juicio es que me rompe el corazón por todos los involucrados”, dijo, antes de agregar: “Creo que es triste y desearía que se resolviera y les deseo lo mejor a todos”.

Depp está demandando a Heard, con quien estuvo casado de 2015 a 2017, por un ensayo que escribió para el Washington Post, en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

El juicio por difamación comenzó en un tribunal de Virginia el 11 de abril. Se espera que se reanude el 16 de mayo luego de un receso de una semana, y Heard continuará en el estrado para el contrainterrogatorio.