La ruptura de Shakira y Gerard Piqué no deja de generar polémica. ¿Qué pasó ahora? El futbolista del F.C. Barcelona aceptó firmar el acuerdo de Shakira en el que se estipula que ella vivirá con sus dos hijos, Milán y Sasha, en Estados Unidos. Este acontecimiento se anunció el 26 de julio y sorprendió a los medios de comunicación a nivel internacional.

Como se sabe, la propuesta de Shakira fue negada públicamente por Gerard Piqué, a pesar de los beneficios que esta le otorgaba a él y a sus hijos. Uno de los puntos más controversiales para él era que sus pequeños se fueran a vivir con la barranquillera a Miami.

¿Por qué Gerard Piqué cambió de decisión?

Gerard Piqué se encontraba renuente ante la oferta de Shakira y se sabe que los abogados de la artista planeaban hacer una contrapropuesta para cambiar la decisión del jugador. Pocos días después, los medios de comunicación anunciaron que el español cambió de parecer a favor de su expareja.

Sasha y Milán viajarán a Miami para vivir con su madre en la mansión de soltera que ella posee. Según contaron en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, el defensa del Barcelona pidió cinco pasajes en primera clase y 400.000 dólares para pagar una deuda que tiene en España.

Un beneficio para Gerard Piqué

Este ofrecimiento significaría una ventaja para Gerard Piqué porque, según las noticias de deportes, él estaría recibiendo una propuesta del Inter de Miami, de la MLS, para continuar con su carrera futbolística.

Sus hijos sufren por la separación

El futbolista mantuvo una entrevista con el programa “Nexes” de TV3 y comentó qué opina sobre la presión que existe hacia sus pequeños por la coyuntura que viven ante la separación con Shakira.

“Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y, en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, afirmó.

La familia vacacionaría en las Bahamas

Según el portal Chismes no like, Shakira y Gerard Piqué estarían planeando un viaje a las Bahamas en compañía de sus hijos Sasha y Milán. “No hay reconciliación. Es la locura de los padres que quieren que los hijos no se den cuenta de que se están separando. Se van a ir de vacaciones a las Bahamas. Van a jugar a la falsedad y la hipocresía porque después se tienen que ir a Barcelona a hacer la separación de los bienes por el bien de los niños”, explicó uno de los conductores.

Padres de la pareja esperan la reconciliación

“La misión que tienen los padres es que ambos vuelvan a estar juntos. Se están compartiendo información para tratar de unir a sus hijos, por el bien de sus nietecitos Milán y Sasha”, expresó Chismes no like sobre Shakira y Gerard Piqué.