Daniel Radcliffe, la estrella de la reconocida saga cinematográfica Harry Potter, recordó el difícil episodio de adicción que vivió durante su ascenso a la fama. En entrevista con The Atlantic, habló sobre su batalla contra el alcoholismo, la cual inició durante la época de la filmación de Harry Potter y el misterio del príncipe en 2009.

El nominado a un premio Tony confesó que comenzó su incursión en el alcohol fue motivada por su búsqueda de adaptarse al estilo de vida que Hollywood le ofrecía, pero que rápidamente se convirtió en dependencia. “Tenía una idea muy romantizada de esos viejos actores que siempre estaban molestos, y había todas esas historias sobre ellos y eran muy divertidas”, señaló Radcliffe.

Sin embargo, sus experiencias se limitaron a desmayarse todo el tiempo, lo que solo terminaba por generarle un gran temor a ser expuesto en medios de comunicación. “La vida era una sensación constante de ‘¿Qué he hecho?’ Tenía una sensación de pánico interno cada vez que sonaba mi teléfono”.

No era el único efecto negativo. Su desempeño profesional también fue comprometido a tal punto que, a los 19 años, dijo que no le gustaba su actuación en Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿El motivo? “No puedo ver esa película sin sentirme un poco muerto detrás de los ojos. Y estoy seguro de que eso es una consecuencia de beber”, reveló.





Un tiempo más tarde, Radcliffe se propuso parar, en parte por que se había convertido en el chiclé de un artista juvenil y odiaba esa sensación pero, en especial, porque deseaba “dejar de meterse en problemas y sentir miedo”.

Su viaje hacia la sobriedad comenzó en 2010, y desde entonces, permanece firme en su compromiso. En parte, esa fue la razón por la que decidió hablar abiertamente sobre el tema en 2011 cuando aún la prensa británica no exponía sus peligrosos hábitos. “De todos modos algo podría salir a la luz, así que quería intentar adelantarme a eso”, comentó.

Tras mostrarse vulnerable públicamente, Radcliffe aprendió que en el universo de las celebridades “cuanta más información das, la gente plantea más preguntas”. Y que, contrario a lo que creía, la verdad no lo hizo feliz, ni libre, sino que alimentó una vorágine de titulares hambrientos que buscaban más “verdades”.

Daniel Radcliffe en defensa de la comunidad trans

Durante la conversación con The Atlantic, el intérprete también se tomó un tiempo para expresar su pesar y preocupación ante las críticas de J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, contra las personas transgénero.

“Me entristece mucho, en última instancia, porque miro a la persona que conocí, los momentos que compartimos, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me produce una profunda empatía”, dijo Radcliffe, quien además expresó que no mantiene contacto con la escritora en los últimos años.

En su compromiso continuo con la comunidad LGBTQ a través de su trabajo de 12 años con el proyecto Trevor, Radcliffe hizo hincapié en que “las mujeres transgénero son mujeres” y alentó a los seguidores del universo de Hogwarts a que no se desmotiven por la postura de su autora.

“Quería intentar ayudar a la gente que se había visto afectada negativamente por los comentarios. Y decir que esas son las opiniones de ella, pero no son las opiniones de todo el mundo relacionado con la franquicia”. Y agregó: “Obviamente Harry Potter no habría sucedido sin ella, así que probablemente nada en mi vida habría sucedido como es sin esa persona, Pero eso no significa que le debas las cosas en las que crees de verdad a otra persona durante toda tu vida”, concluyó.