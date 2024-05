El jugador del Cartaginés, Carlos Barahona, habló de su accidente la madrugada de este sábado en la zona de Cartago.

El defensor señaló y recalcó que no andaba de fiesta, sin embargo la explicación la redujo a que se encontraba en la calle a esas horas por un tema personal.

“A esas horas es complicado que alguien ande en la calle, pero es un tema muy personal que no voy a decir, no es que ande de fiesta o esas cosas, porque ayer vine a entrenar normal, es un accidente que puede pasar a cualquier hora del día, lastimosamente me tocó en la madrugada” aseguró Carlos Barahona.

“Se puede decir que venía de fiesta, se pueden decir otras cosas que nada que ver, es algo muy personal que yo venía manejando a esas horas, algo muy personal que no voy a contar”.

El defensor del Cartaginés fue enfático en que nunca se demostró que los jugadores salían de fiesta y que eso fue uno de los puntos que más le ha molestado en todo lo que se ha venido hablando sobre él.

“Pasan algunas cosas, lo que decían que los futbolistas salían, que esto, que lo otro y yo dije que lo demostraran si era verdad, nadie demostró nada porque era mentira, yo me enojé demasiado, pero yo traté de seguir normal”.

Carlos Barahona habló de como se siente tras estar fuera de las convocatorias del Cartaginés y su situación para buscar una salida del país.

“Es difícil, siempre me preparo, ahorita hablando con mi representante, estamos viendo las posibilidades para salir del país, esta es mi casa, el equipo que yo amo, hay muchas cosas que no me gustan y quiero cambiar de aires sino no voy a mejorar como futbolista y como persona que es lo que yo quiero”.

Barahona también se refirió a sus problemas con las criticas que recibe por parte de la afición brumosa.

“Si afecta un poco, trato de agarrarlo para bien, trataron de echarle la culpa a los jugadores que salían de fiesta y nada que ver, cuando estaba jugando me tiran, ahora que no estoy jugando no me tiran, pero no me importa, siempre me preparo para jugar bien, soy un jugador profesional, casi nunca salgo, paso en mi casa con mi hijo”.