Los espectadores en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard hicieron todo lo posible para asegurar un lugar en la sala del tribunal para ver la acción de cerca. Incluso acamparon en automóviles frente al juzgado y hasta hubo quién acumuló $30,000 en gastos de viaje para estar allí.

Varios admiradores de Depp, de 58 años, llegaron en las primeras horas de la mañana para asegurarse de que les dieran una pulsera que les permitiera sentarse dentro de la sala del tribunal de Fairfax, Virginia, para presenciar el explosivo juicio.

“Nunca antes había estado en un juicio público. Nunca me había quedado despierta durante la noche por nada en la fila, y llegué a las 12:45 a. m.”, dice Sabrina Harrison de Madison, Wisconsin. “Nunca había hecho algo así en mis 46 años de vida“.

Se han presentado espectadores de todo el país e incluso del extranjero. Sharon Smith, de 52 años, quien recientemente terminó una relación de 12 años en Gran Bretaña, guardó sus pertenencias y decidió volar a Virginia para poder ver el juicio cuando comenzara el 11 de abril.

Cuando el juicio no está en sesión, Smith vuela a Los Ángeles y luego regresa a Virginia cuando se reanudan los procedimientos. Y los costos se suman. “He estado yendo y viniendo de Los Ángeles, así que estás gastando $600 o $700 cada vez, y 10 horas de tu vida en el aire. Pero sí, hotel, comida, bebidas, alrededor de $10,000″, dice sobre el total que ha gastado hasta ahora.

Smith hace fila en el juzgado a la 1 a. m. todos los días para asegurarse de tener un lugar para sentarse en la sala del tribunal. Una mañana temprano se empapó mientras estaba en la fila durante una tormenta. En ese momento, un reportero le preguntó si estaba allí para apoyar a Depp o a Heard.

“Solo dije: ‘Me estoy mojando por Johnny'”, explicó. “No sé, me entró en la cabeza y luego salió por mi boca”. Smith dice que su familia cree que está “atravesando una crisis de la mediana edad” al hacer de Estados Unidos su hogar durante el juicio.

Emily, de 26 años, de Arlington, Virginia, dice que se despertó a las 2 a. m. el 4 de mayo para poder ser una de las primeras 100 personas en la fila. “Mis amigos piensan que estoy loca por hacerlo, pero creo que es un juicio histórico y creo que es realmente interesante que se lleve a cabo en el norte de Virginia”, dice. “Alguien llegó aquí anoche [a las 9 p.m.] para obtener el primer lugar”.

Otros hicieron arreglos para ir al juzgado todos los días, durmiendo en sus autos para mantener bajos los gastos del viaje. “No es del todo conveniente estar en Virginia la mayor parte de la semana, todas las semanas, pero estaba durmiendo en mi auto cuando llegué aquí. Y desde entonces, me hospedo en el Ritz con mis amigos. Me quedé en el departamento de mi otro amigo, y me quedaré en mi auto si es necesario. Vale la pena“, dice Jarva, de 33 años, oriunda de Brooklyn, Nueva York. Ella dibuja bocetos del juicio todos los días, con la esperanza de publicar pronto su guión gráfico de forma independiente.

Aneela Metha, una doctora de 40 años de Fairfax, Virginia, tuvo que hacer arreglos para liberar tiempo para ver el juicio en persona cinco veces. “Vine y me puse en fila hoy a las 4 a. m. Recogí a mi suegra para que pueda dormir con los niños; tienen 4 y 6 años. Hice fila, obtuve mi pase y luego volví a casa a las 7:30 a.m. Los preparé para la escuela, los dejé, regresé. Y luego he estado trabajando turnos adicionales para poder tomar días libres para venir aquí“, cuenta.

Ivana De Boer, de 59 años, de Los Ángeles, usó su tiempo de vacaciones pagadas del año para asistir al juicio. Hasta ahora, ha gastado alrededor de $30,000. “Tomé mis vacaciones de todo el año para poder estar aquí para Johnny“, dice ella. “Tengo la misma edad que Johnny. Soy soltera, así que básicamente hago lo que quiero”.

El jueves fue el último día del juicio antes de que comenzara una pausa debido al compromiso previo del juez de asistir a una conferencia. Se reanudará el lunes.