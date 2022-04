Recientemente, Belinda decidió irse a vivir a España para dedicarse de a lleno a su profesión. Y también para alejarse de pasado, luego de su ruptura con el mexicano Christian Nodal.

La actriz y cantante se ha instalado en su tierra natal, y ha revelado el motivo que la llevó a tomar esta decisión.

“Estoy entre dos amores” comienza explicando la artista, confesando que su corazón está dividido entre México y España. Sobre la razón de su mudanza, aclaró que “es por temas laborales”.

La cantante afirmó que se encuentra muy enfocada en su carrera: “Estoy superconcentrada en este momento en mi trabajo creo que me hacía falta en lo que más me apasiona que es mi trabajo, mi carrera, ahora estoy retomando mi carrera como actriz […] así que eso me emociona. Estoy trabajando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor”, indicó.

“Y qué padre que pueda trabajar en otros lados. Creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron. Así que estoy aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también”, contó sobre su decisión.

Aunque dejó en claro que “obviamente extraño México“. “Tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también […] a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo”, sostuvo.

“Yo estoy muy feliz de verdad y amo México y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española pues es de nacimiento, también soy mexicana”, dijo.