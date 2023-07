Rodolfo Villalobos dio una conferencia de prensa previo al partido de Costa Rica ante Martinica por la Copa Oro.

Villalobos, fiel a su estilo, defendió su gestión al mando de la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) y habló sobre su futuro, sobre Luis Fernando Suárez y sobre otras selecciones centroamericanas.

Sobre la continuidad de Luis Fernando Suárez

Como era de esperarse, una de las primeras preguntas a Villalobos era sobre el técnico Luis Fernando Suárez.

¿Se irá Suárez?, Villalobos respondió.

“La decisión de si Luis Fernando Suárez sigue o no es del Comité Ejecutivo, no es una decisión del presidente, así como fue su contratación.“

“Tengo una foto de la pizarra donde le fui preguntando a cada miembro del Comité Ejecutivo que si estaba de acuerdo en la continuidad, les puedo decir que la negociación estuvo más baja de lo que autorizó el Comité Ejecutivo.”

Villalobos enfatizó en que la continuidad de Suárez al mando de La Sele se determinará luego de la Copa Oro como una decisión colectiva del Comité.

Sobre el momento actual de La Sele

A Rodolfo Villalobos “no le ha gustado” los resultados de la tricolor en estos últimos partidos, a pesar de “estar fuera del país”.

Según dijo el presidente de la Federación, “En el partido contra Panamá, quería pegar al techo, contra El Salvador vi al menos una selección diferente“.

“Yo le puedo decir en resumen que a mí no me ha gustado (el momento actual de La Sele), no me ha gustado para nada el rendimiento.“

Eso sí, recalcó lo “difícil que es enfrentarse a dirigentes que se comportan como aficionados” ante los malos resultados.

Además, fue claro en decir que la responsabilidad de ganar o perder es tanto del técnico, como de los jugadores y de la Federación.

Sobre Claudio Vivas

Según Rodolfo Villalobos, él siempre quiso traer al director de selecciones nacionales.

Sin embargo, “hubo gente que se opuso y que quisiera que diera la cara para que dijeran que se equivocaron”.

Pero para Villalobos, Vivas no tiene la culpa de que las Selecciones Nacionales pasen un mal momento.

“Hay selecciones que han ido a todos los mundiales menores y tienen dos mundiales mayores de no ir, entonces no hay garantía.”

Y según dijo, la necesidad más grande del fútbol nacional es colocar jugadores en Europa.

“Cuando cualquier selección de Concacaf ha tenido jugadores en Europa es cuando mejor se ha visto.“

El Mundial 2026

Según Villalobos, ahora la competencia es más fuerte porque las selecciones centroamericanas y del Caribe no han estado tan cerca de un Mundial como ahora.

“Si los medios de comunicación, los dirigentes, y los jugadores y cuerpo técnico creen que esto va a ser un paseo en coche, se van a quedar fuera (del Mundial)“.

“Hay que ir a pelear esa eliminatoria como se ha peleado con Estados Unidos, México y Canadá. Va a ser durísimo.“

¿Qué pasará con la FEDEFUTBOL?

A pesar de los cuestionamientos sobre su gestión, Rodolfo Villalobos no cree que él sea el único problema.

“Se ha puesto que los malos resultados se han cargado en mi espalda y que cuando yo me vaya el 31 de agosto todo va a quedar resuelto. Toda mi experiencia se va, se van los malos resultados. Pero el que piensa así está equivocado.”

Además, dijo que presentará su informe apenas termine su gestión y que hay temas que “no puede tratar en este momento”.