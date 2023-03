Los griegos no pueden reclamar parte del monto que la FIFA da por los jugadores que participan en el mundial por no haberle dado un contrato como profesional al jugador.

Los dineros del mundial siempre son muy cotizados entre los clubes, sin embargo hoy previo al juego del Municipal Grecia ante Saprissa, la gerente del club griego explicó que el proyecto con Roan Wilson nunca fue darle un contrato profesional.

Recapitulando en el caso de Roan, el jugador salió de Limón, firmó con Grecia pero no como jugador profesional, la razón: evitar el pago de derechos de formación.

Wilson se mantuvo en Grecia donde fue titular y así llegó la oportunidad de ir al mundial, el mediocampista fue, terminó en ese semestre su contrato con Grecia y posterior se marchó a Portugal para jugar en la primera división.

Para algunos sería un error no haber tenido al jugador como futbolista profesional ya que FIFA en esos casos paga más que a jugadores de alto rendimiento, pero en Grecia utilizaron este tema contractual como una estrategia para ganar dinero.

“Nosotros teníamos claro que al no ser jugador profesional no íbamos a recibir todo, no es que Grecia pierda, al final de cuentas es el mismo ingreso que íbamos a tener si lo hacíamos profesional” señaló Peggy Guillén gerente del equipo griego.

Y si, Grecia hubiera recibido igual o menos dinero de lo que ganaron con la participación de Roan al mundial si lo hacían profesional y esto es por los derechos de formación de Limón.

“Le hubiéramos tenido que pagar a Limón derechos de formación, aunque ellos estén sancionados ellos siempre son dueños de los derechos de formación de Roan, si lo hubiésemos pagado al final es una por otra, no estamos perdiendo nada, más bien todo va a ser ganancia”.

¿Cómo fue la estrategia del Municipal Grecia?

“Ya se sabía que iba a ser así, no fue algo de que no lo hicimos profesional e íbamos a perder dinero, para nosotros era un negocio hacerlo así, si lo hacíamos profesional antes del mundial el otro equipo nos iba a cobrar y quizás era un monto mayor a lo que nos daba FIFA, sabemos que FIFA tiene que hacer una tabla y nos va a llegara lo que ellos lleguen a estipular, aun no sabemos el monto, y a partir de eso nosotros hacemos una apelación para ver cuanto más podemos lograr”.

Grecia no solo recibirá dinero por Roan Wilson, los griegos también tendrán ingresos por otros dos jugadores.

“Recibimos un porcentaje de Álvaro Zamora que estuvo acá en ligas menores y Youstin Salas por supuesto”.