Dos extras que participaban en grabaciones de la película “Noche de bodas”, que dirige el actor Osvaldo Benavides y que coprotagoniza junto con la actriz Ludwika Paleta, murieron ahogados en una de las playas paradisiacas de las costas de Oaxaca, México.

Cuando el elenco se disponía a realizar las últimas jornadas de filmación, lo que debía ser un día de diversión se convirtió en una inesperada tragedia: murieron los actores Marco Antonio Curiel Pérez, de 46 años, y Luis Manuel Gutiérrez, de 47.

De acuerdo con el reporte de las autoridades y cuerpos de rescate, el miércoles 12 de octubre por la tarde un grupo de 10 extras decidieron disfrutar del resto del día libre y visitaron una de las playas de la zona; sin embargo, tres de ellos decidieron entrar al mar sin lograr sortear las fuertes olas que los alejaron de la costa. Uno fue rescatado con vida la noche del miércoles, pero los otros dos no.

De inmediato se dio aviso a las autoridades, quienes comenzaron con su trabajo de rescate.

De hecho, el cuerpo de Marco Antonio Curiel Pérez fue hallado en una zona rocosa el jueves y el de Luis Manuel fue ubicado el sábado 15 de octubre, después de una intensa búsqueda.

Desde la productora a cargo del filme lamentaron los hechos con un comunicado en Instagram, donde relataron lo sucedido. “Traziende Films y los productores de ‘Noche de bodas’ expresan, con profundo dolor, sus más sentidas condolencias a las familias y amigos de nuestros compañeros que sufrieron una lamentable tragedia en las costas de Oaxaca”, compartieron en el texto.

“Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa. Momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios”, agregó el comunicado.

En esa misma línea remarcaron que, afortunadamente, el tercer hombre involucrado se encuentra con vida. "Fue rescatado luego de que fueran escuchadas sus llamadas de auxilio hacia el equipo de producción. Se encuentra sano y a salvo", aclaran en el comunicado.

Horas después el rodaje se reinició, apuntó el actor, con el apoyo de amigos y gente cercana a las víctimas. Los colegas de los actores fallecidos, explicó, decidieron seguir con las grabaciones en honor a ellos. Agregó que pese a no tener ninguna responsabilidad sobre el hecho, la producción ha estado cerca de los familiares de los fallecidos.

También mandó sus condolencias por el fallecimiento de los dos actores con una imagen de un corazón negro y el número 34, remarcando que estaban a un día de terminar las grabaciones de la película “Noche de Bodas” con Ludwika Paleta, con quien se hizo famoso en los años ‘90, como Tita y Nandito, en la exitosa novela “María la del barrio”, protagonizada por Thalía.

Ludwika no mencionó nada sobre el trágico hecho y solo hizo una sentida publicación en Instagram donde celebró el trabajo con su colega y amigo, quien además fue el productor y escritor de la historia que aún no tiene fecha de estreno. “Un proyecto que llevábamos diez años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento”, manifestó.