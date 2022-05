¿Qué sucedió con Karol G? La popular “Bichota” es una de las cantantes más exitosas de los últimos años y todo lo ha logrado con su esfuerzo artístico.La artista colombiana que ganó su primer Billborard está en su mejor momento pero también hubo una etapa en la que se sentía desconcertada por una condición médica que influía en su peso.

La celebridad ha retomado el punto más alto de su carrera con la aparición de los temas “Provenza” y “Mamiii”, los cuales le dieron un récord que solo tenía la recordada Selena Quintanilla. Karol G, de esta manera, ha dejado atrás el impacto mediático que tuvo su separación con Anuel AA, quien oficializó su relación con Yailin La Más Viral, y ahora está solo enfocada en su música.

La trayectoria de la figura pública, sin embargo, no ha sido siempre color de rosa. Uno de los momentos difíciles que le tocó vivir fue cuando se enteró de una extraña enfermedad que no la dejaba bajar de peso.

¿Qué enfermedad tiene Karol G que influye sobre su peso?

Karol G contó, en 2018, que sufre una condición de salud muy particular que no la dejaba bajar de peso, a pesar de que ella realizaba rutinas de ejercicios y dieta. No sabía que la respuesta se encontraba en su sistema endocrino.

“Tenía la insulina completamente elevada y tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, dijo la “Bichota” en una entrevista a MezcalTV.

Karol G reveló que padece esta enfermedad en el 2018

Karol G reveló que padece esta enfermedad en el 2018

Explicó que las críticas en las redes sociales le hicieron daño, pero decidió bloquear a los que comentaban sobre su cuerpo y dejó su testimonio sobre lo que le tocó vivir por dicha cuestión médica, además de que dejó en claro que nadie tiene ningún derecho a decir algo sobre la apariencia de los demás.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, manifestó la cantante.

A pesar de enfrentarse a esta extraña enfermedad, Karol G logró imponerse como una de las artistas más populares del mundo

A pesar de enfrentarse a esta extraña enfermedad, Karol G logró imponerse como una de las artistas más populares del mundo

¿Cómo fue la primera presentación de Karol G?

Por otro lado, Karol G dio su primer “concierto” cuando tenía cinco años, frente a un grupo de familiares y amigos, mientras que su padre lo acompañó con la guitarra. En el clip, se la ve muy emocionada y cantando con todas sus fuerzas mientras su público la aplaude por su vena artística.

La misma “Bichota” fue quien compartió la grabación familiar con sus seguidores a través de su cuenta oficial en Instagram. La publicación, por supuesto, tuvo millones de reacciones, entre “me gusta” y comentarios de sus seguidores que resaltaron la ternura de la pequeña Carolina.