Este fin de semana Zendaya se hizo “trending topic” debido a un video que muestra a una mujer recibiendo una paliza. En el clip, que apenas dura siete segundos y no tiene ningún tipo de contexto, se ve a una persona golpeando brutalmente a una mujer, primero a puñetazos y después dándole una patada en la cara. Durante un breve instante se ve la cara de la mujer, con poca calidad de imagen. Su pelo y sus rasgos se parecen a los de la protagonista de Euphoria, por lo que las especulaciones se desataron en redes sociales.

Sin embargo, el representante de la cantante y actriz confirmó al medio TMZ que la víctima del vídeo no es Zendaya, a pesar de todas las especulaciones, que hicieron que su nombre se viralizase en redes sociales. “Esta mujer en este video NO es Zendaya en absoluto, a pesar de todas las especulaciones. Caso cerrado”, dijo.

No obstante, tras esto, los fanáticos de todas formas repudiaron que muchos se burlaran de la violenta situación. «Sea Zendaya o no, por qué m*erda se están riendo de una mujer golpeada. Es muy extraño», escribió una usuaria que recibió apoyo por su comentario. Además, buscan la identidad del agresor. Por su parte, la actriz no se refirió a esta situación.

Imagen atribuida falsamente a Zendaya. (Foto: TMZ).

Algo digno de resaltar es el calzado. Esto es porque no es muy común que la artista se deje ver en Crocs, como se ve en este video. Incluso, Zendaya ha declarado que ella usa solamente deportivas o tacones en público. Mientras se aclaró esta situación, el nombre de la actriz no cesó de circular.

Zendaya, entre las más influyentes

La actriz Zendaya, la cantante Adele y el comediante Pete Davidson aparecen entre las 100 Personas Más Influyentes en el Mundo según la revista Time. Zendaya brilla e, pues incluso engalana una de las cinco portadas de la publicación. En el último año, la actriz protagonizó Duna, de Denis Villeneuve, y Spider-Man: Sin Regreso a Casa, con Tom Holland. Además, estrenó la segunda temporada de la exitosa serie Euphoria, encarnando a la protagonista, Rue. Su papel le ganó un premio Emmy.