Aubrey David no ha renovado con el Saprissa y la información que explotó este domingo es que sería el nuevo fichaje de Liga Deportiva Alajuelense.

A pesar de esto David sigue siendo el jugador más regular de los morados y fue titular este domingo ante Pérez Zeledón.

Ante esto se le consultó a Jeaustin Campos sobre la decisión del jugador y señaló.

“Quiero apelar a la profesionalidad de los deportistas, quien se vaya a ir pues que se vaya con una medalla, que bonito sería irse campeón, esto se traduce hasta en mejorar un contrato aquí o en otro lado, yo espero un 200% de todos los que estén en Saprissa, cada uno buscará su futuro después, pero que hoy mientras estén acá tendrán que darlo todo”.

Para el técnico, no usar a David en su equipo sería como dispararse en sus pies.

“No acostumbró a disparar mis pies, yo no voy a quitarme de contar con un jugador, apelo a la profesionalidad y el agradecimiento que tiene un jugador con un club, los valores que tiene, hoy necesitamos de todos, no podemos darnos un lujo, por ahí se habló que se iban a separar a Bolaños y a Kendall, cometieron su error y tendrán su consecuencia, pero dentro de la cancha no podemos dejar estas ocasiones de que jueguen los que tengan que jugar”.

Saprissa seguirá utilizando al caribeño en su alineación.