Amber Heard subió al estrado para dar sus declaraciones sobre lo que supuestamente ocurrió entre Johnny Depp y ella. Tanto ella como el actor tienen versiones muy diferentes. Heard sostiene que Depp abusó física, psicológica y sexualmente de ella mientras que Depp dice que son calumnias y afirma que la víctima de violencia doméstica fue él.

La imagen de la actriz de Aquaman se ha visto severamente dañada después del testimonio de Depp. Ahora, busca defenderse de la acusación por difamación. En una sesión del juicio, Heard habló de una pelea que tuvo con el intérprete en unas escaleras. Esta escena, según dijo, le hizo pensar en Kate Moss, exnovia de Depp.

“Recordé la información que había escuchado sobre que él empujó a una exnovia, creo que era Kate Moss, por las escaleras”, declaró.

Además, Heard expuso que esa fue la primera vez que se defendió a golpes del actor.

“Yo, por primera vez, le pegué, justo en la cara. Y no empujó a mi hermana por las escaleras. Hasta ese momento de nuestra relación, ni siquiera le había dado uno a Johnny”, aseguró.

Declaración que podría beneficiar a Johnny Depp

Sin embargo, esta declaración podría beneficiar a Johnny Depp. En el momento en el que la actriz aseguró eso, los abogados de Depp sonrieron, ya que, como comentaron, se abrió la posibilidad de que Moss pueda declarar en el juicio como testigo.

Johnny Depp y Amber Heard fueron pareja en los años 90. (Foto: AFP).

Parece ser que no hay registros de que haya ocurrido un altercado de violencia entre la super modelo y el actor. Al contrario, ella siempre ha hablado bien de la relación que tuvo Johnny. Aunque el motivo de su ruptura nunca fue mencionado, la británica dijo en 2012 a la revista Vanity Fair: “No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar”.