El estremecedor caso de la muerte de Nadia Peraza sigue dando a conocer datos sobre su aparente asesinato.

Agentes encargados de la investigación recolectaron imágenes de cámaras de seguridad las cuales muestran al hombre de apellido Buzano saliendo de la vivienda ubicada en Bajo Los Molinos con sus pertenencias y también con la refrigeradora donde iban los restos de la mujer desaparecida.

Parte importante del avance del caso fue que agentes le hicieron una entrevista a la persona que le hizo el flete al sospechoso.

Manifestó que le extrañó mucho que la refrigeradora pesara tanto. Esto evidentemente hizo que llegaran a suponer que los restos estaban en ese electrodoméstico.

Informe psiquiátrico sobre el sospechoso de asesinar a Nadia Pereza

En el expediente del caso ya se cuenta con un informe del Hospital Nacional Psiquiátrico en relación a un examen que pidió su defensa, porque su representación legal aseguró que tenía padecimientos mentales, pero el documento lo descartó.

Los expertos en psiquiatría concluyeron el sospechoso de matar a Nadia Peraza no presenta problemas mentales.

“Durante la valoración al corte, el paciente no presenta ideación suicida, no presenta ideación homicida, no hay un plan auto o hetero lesivo, no está en un polo afectivo, mantiene un juicio en contacto con la realidad“, decía el documento.

La Fiscalía solicitó la valoración con el fin de analizar si Buzano cumplirá el año de prisión preventiva en la cárcel Terrazas de la Reforma o en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental y Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).

El abogado de la familia asegura que no tiene ninguna enfermedad mental, pero sí es un psicópata. Lo define como narcisista, psicópata y misógino.

Aun así, la defensa del sospechoso aseguró a Noticias Repretel que solicitarán otro informe por parte del director del Hospital Psiquiátrico.

En la valoración, el sospechoso aseguró ser adicto al alcohol, la marihuana, la cocaína y el tabaco. Además, aseguró haber sido atendido por psiquiatría cuando tenía 11 años y estaba en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Los familiares de Nadia Peraza buscarán la mayor pena para el sospechoso.