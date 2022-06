El rockero tocó en los primeros cinco álbumes de la banda, incluidos éxitos como "Livin 'on a Prayer" y "Wanted Dead or Alive"

Alec John Such, bajista fundador y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll de Bon Jovi, falleció a la edad de 70 años. La banda confirmó la muerte de su ex bajista el domingo en un comunicado en las redes sociales. No se proporcionó la causa de la muerte. “Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such”, escribió el grupo.

La banda continuó: “Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a nuestro rostro y una lágrima a nuestros ojos. Lo extrañaremos mucho”. Por su contribución a Bon Jovi, Such fue consagrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018 junto a sus ex compañeros de banda.

“Cuando Jon Bon Jovi me llamó y me pidió que estuviera en su banda hace muchos años, pronto me di cuenta de lo serio que era y tenía una visión a la que quería llevarnos, y estoy muy feliz de haber sido parte. de esa visión”, dijo Such en su discurso de inducción. “Estos chicos son los mejores. Pasamos tantos buenos momentos juntos y no estaríamos aquí si no fuera por esos muchachos. Ámalos hasta la muerte y siempre lo harás”.

“Era un original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda. Nos encontramos a través de él: era un amigo de la infancia de Tico [Torres] y trajo a Richie [Sambora] para que nos viera actuar”. En un tweet separado, el teclista David Bryan, quien reclutó a Such para unirse a la formación de músicos recién estrenada detrás del cantante Jon Bon Jovi, escribió sobre Such, “RIP, mi hermano del alma…. Fue un honor y un placer compartir el escenario y compartir la vida contigo…”.

Such se desempeñó como bajista en los primeros cinco álbumes de Bon Jovi, desde su disco homónimo de 1983 hasta Keep the Faith de 1992, apareciendo en éxitos como “Livin’ on a Prayer”, “Wanted Dead or Alive”, “You Give Love a Bad Nombre” y “I’ll be there for you”. Alec dejó la banda en 1994, momento en el que fue reemplazado por Hugh McDonald.