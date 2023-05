El dilema de si Vladimir Quesada seguirá o no en el Deportivo Saprissa está en el aire.

Por un lado, Quesada está como interino en el Saprissa y muchos saprissistas esperan un cambio en el banquillo.

Pero los números respaldan a Quesada, desde que llegó de nuevo al banquillo morado no ha perdido y solo acumuló dos empates durante este periodo.

Es por eso que la duda surge: ¿Se quedará Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa?

Ecuánime como siempre, Vladimir habló sobre su futuro en la casa tibaseña.

“Yo tengo bien claro que mi labor aquí al frente es hasta el último partido de la final, el segundo partido de la final, que esperamos que sean tres partidos, para eso nos preparamos mentalmente“.

“Lo tengo muy bien claro, no he pensado en este momento en más allá. Entiendo que don Ángel Catalina, que ha hecho muy buen trabajo, ya tiene que tener su plan a, su plan b y su plan c y eso yo lo respeto“.

“Como dije anteriormente, y lo seguiré repitiendo, en el momento que ellos me digan hasta acá, yo me doy por satisfecho. Y ojalá y Dios primero que así sea, que si igual pueda entregar el puesto con este equipo campeón“.

Quesada tiene claro que su puesto es interino.