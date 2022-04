En estos días, Thalía ha recibido fuertes críticas por su apariencia. La cantante compartió un video en sus redes sociales y la polémica no ha hecho sino escalar.

En el clip se puede ver su rostro hinchado, lo que desató un sinfín de comentarios sobre los procesos estéticos que se habría realizado. Sus seguidores comenzaron a especular sobre el tratamiento al que se habría sometido para borrar algunas líneas de expresión.

Incluso fue advertida sobre los riesgos que implican los tratamientos y hasta la compararon con Lyn May: “Demasiado bótox que ni los ojos se le ven ya”, “Que dada en la mad*e te diste en la cara”, “Tan angelical qué tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”, “Thalis ya no te infles los cachetes, te ves rara” “Eres demasiado bella para dañarte la cara aplicándote cosas…”, fueron algunos de los comentarios.

Otros recordaron que Alejandra Guzmán casi pierde la vida al tratar de agrandar sus glúteos en un procedimiento similar: “Ya se ve que te pusiste bótox ! Solo no exageres eh, como la Guzmán, porfa”, “Estuvo bueno el botox o lo que te hayas puesto”, escribieron.

La protagonista de María la del barrio suele acceder a procedimientos estéticos pero procura que no sean demasiado invasivos. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre los rumores.