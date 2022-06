Surgen nuevos escándalos tras revelarse la separación de Shakira y Piqué. Los rumores que más suenan son que el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera. Ahora, una persona cercana a la expareja reveló a TVNotas que Shakira le descubrió un video en su celular más que comprometedor.

“No solo evidencia que Gerard le fue infiel, sino que está muy subidito de tono, pues él se está autosatisfaciendo sexualmente. Obviamente, ni ella ni él quieren que sus hijos se enteren de todo eso, ellos solo saben que mamá y papá ya no se entienden y que ahora vivirán separados. Y bueno, al parecer no era la primera vez que él le haya puesto los cuernos a ‘Shak’…”, manifestó la fuente.

También agregó que Shakira le descubrió el clip y que se sentía “insegura” respecto a la diferencia de edad con Piqué. “Pues dicen que ‘el que busca, encuentra’, y aunque no lo crean, a Shakira los 10 años que le lleva a Gerard, siempre le han causado inseguridad, y revisándole el celular, le encontró ese video autocomplaciéndose”, añadió el informante anónimo. Además reveló la teoría que suena con más fuerza, y es que la cantante se querría ir de España y que el delantero estaría en contra ya que él quiere permanecer en Barcelona.

Otras acusaciones

Las acusaciones a Piqué de infiel están dando la vuelta al mundo. Una modelo brasileña llamada Susy Cortez, aseguró que el futbolista le mandaba mensajes por su cuenta de Instagram entre los años 2016 y 2018. Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje”, aseguró al diario NY.

La modelo, fue más allá y dijo que Piqué le preguntaba por las dimensiones de su trasero y que luego le mandaba fotos supuestamente desnudo que después borraba. “Fue muy irrespetuoso conmigo”, reiteró. Cortez, quien es admiradora de Messi, dijo que el jugador le escribía que se ponía “celoso”. La joven contó que ella no quiso acceder a este juego debido a la relación amorosa del jugador con Shakira. “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira. Yo estaba como: hombre, estás casado. Respeta a tu familia”, afirmó.