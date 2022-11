Leroy Sané se perderá el primer partido de la Copa Mundial de Catar 2022 con la Selección de Alemania frente a Japón por una lesión en la rodilla, de acuerdo a la confirmación de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

El extremo de Bayern Munich estuvo ausente de la última sesión de entrenamiento de Die Mannschaft en la preparación para el debut del Grupo E en el Estadio Internacional Khalifa de este miércoles 23.

Mientras tanto, el resto del plantel teutón participó en la sesión. Un comunicado de la DFB explicó: «La selección alemana debe estar sin Leroy Sane en su partido inaugural de la Copa del Mundo contra Japón».

Y agregó: «El atacante de 26 años no estará disponible contra el cuatro veces campeón asiático debido a problemas en la rodilla. Los 25 jugadores restantes del equipo alemán de la Copa del Mundo participaron en la última sesión de entrenamiento en Al-Shamal».

Por último, el comunicado cerró con una mirada a lo próximo: «Después del almuerzo, el equipo de los cuatro veces campeones del mundo se dirige a la capital de Qatar, Doha, donde el capitán Manuel Neuer y compañía pasarán la noche antes del partido inaugural».

Si bien la pérdida de Sane, quien ha marcado 11 goles en 45 partidos con su país, representa un golpe, Hansi Flick tiene una amplia cantidad de opciones de ataque para elegir con Serge Gnabry, Julian Brandt, Mario Götze, Kai Havertz y Jamal Musiala.

ℹ️ @leroy_sane will miss tomorrow’s opening game against Japan with a knee problem.

Get well soon, Leroy! 🙏#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JXKRCgac4T

— Germany (@DFB_Team_EN) November 22, 2022