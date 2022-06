Los caminos de Rosalía y Rauw Alejandro se unieron gracias a la música, y su amistad poco a poco se convirtió en un noviazgo. Poco después de hacer pública su relación, Rauw admitió en una entrevista para ‘Alofoke Radio Show’ que su romance con la española, a la que considera su ‘musa’, no fue de meses, como creían muchos de sus fans, sino de años. “Un par de años… Hemos estado juntos durante mucho tiempo”, dijo.

Con este contexto, no es descabellado pensar que la intérprete de ‘Todo ti’ se haya aventurado a dar el siguiente paso en su relación. A lo largo de su romance, la pareja ha disfrutado de escapadas novelescas alrededor del mundo, desde disfrutar de las playas mexicanas hasta divertirse en destinos nevados como los Pirineos Catalanes en España. A estos viajes se suma su más reciente aventura en Santorini, Grecia, lugar donde han compartido varias de sus experiencias juntos, como caminatas a la orilla del mar Mediterráneo o disfrutar del sol en un lujoso yate.

Entre las fotografías que han compartido en redes sociales de este viaje, destaca un romántico selfie de los dos en un yate donde Rosalía apoya la cabeza sobre su novio y en primer plano luce una joya que no se había visto antes: un anillo de diamantes. En el texto con el que acompañó este carrusel de imágenes, la española no dio ningún indicio que confirmara si esa joya es nada menos que un anillo de compromiso.

“K ponme al sol que me derrito. El mal de ojo que me mandan es kitooOo”, escribió. Sin embargo, esto no impidió que cientos de sus seguidores destacaran la presencia del anillo de diamantes. Previamente, los fans de la cantante ya habían señalado que su mano presumía una nueva joya. En dos de sus fotos de caminata, su anillo ya estaba presente. En una toma de Rosalía de espaldas, se le puede ver a lo lejos su anillo en el dedo anular de su mano izquierda, mientras que en una imagen compartida por Rauw de su novia tomándole una foto, la brillante joya suya también es notoria.

Además, hace un par de días, la cantante compartió un video en TikTok, el cual luego borró, donde sus fans también notaron la presencia de la joya. Por el momento, ni la pareja ni sus representantes han confirmado los rumores de su posible compromiso. Sin embargo, se sabe que la cantante sí quiere vestir de blanco para la boda, o al menos bromea al respecto. Durante su paso por la Met Gala 2022, Rosalía comentó con humor a ‘Vogue’ que, tras deslumbrar con su vestido blanco de Givenchy, le iba a costar encontrar su vestido de novia. “Será difícil superar este vestido cuando encuentre mi vestido de novia”.

Aunque el compromiso de Rosalía y Rauw Alejandro aún es un rumor, sus fans han mostrado todo su apoyo a la posible boda de la pareja. Otros simplemente señalaron que para ellos esa joya es un anillo de compromiso.