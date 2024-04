La novela de Marcel Hernández y su problema con Cartaginés da nuevos capítulos, Leonardo Vargas presidente de Cartaginés, habló con Deportes Repretel y confirmó que la química con el cubano no volvió a ser la misma desde su salida hacia la Liga.

“Desde hace mucho, desde la primera salida de Marcel a Alajuelense, lo demás ha sido un tema profesional, de conveniencia, contrato, pero ya no hubo esa química que hubo al principio, como lo he dicho, él hasta unos momentos se ha comportado bien, ha sido determinante para el Cartaginés, pero bueno, para eso se le paga y gana bien en el club y a hoy ha quedado debiendo demasiado”.

Vargas señaló que ya le ha aceptado condiciones al jugador para que finiquite su contrato, sin embargo, Hernández no toma la decisión.

“Yo lo he intentado, le he aceptado condiciones que me ha pedido y aún aceptándola tiene sus motivos del por qué no quiere salir del Cartaginés, el motivo es muy claro, yo intentaré nuevamente o si no seguir profesionalmente, cumpliendo lo que dice el contrato y esperando que él cumpla para lo que se le contrató”.

Por último el presidente del Cartaginés, dice sentir que se equivocó a la hora de dar contratos tan extensos a varios jugadores luego del campeonato, entre ellos Marcel Hernández.

“De lo que si me retracto es darle a un jugador un contrato tan extenso a jugador que ya me había demostrado que no se lo merecía”.