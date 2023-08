El tema estalló hace tres semanas y la situación no se ha movido ni un ápice. Kylian Mbappé continúa marginado del plantel del PSG, sin vínculo con la dirigencia. No hay tratativas, no existe el diálogo, el tema está en un callejón sin salida. El lunes será otra fecha clave con el retorno de los comandados por Luis Enrique a los entrenamientos en Francia tras la gira de pretemporada por Asia, pero nada cambiará.

El diario Le Parisien aseguró que Mbappé continuará la próxima semana entrenándose con el grupo de los denominados “indeseables”, un plantel alternativo que el PSG diagrama en cada mercado de pases con juveniles y futbolistas profesionales que fueron marginados. El informe del citado medio, que lleva la firma de Marc Mechenoua y Adrien Chantegrelet, indica que el club explicó que “no se ha tomado ninguna decisión, pero la postura del club no ha cambiado”. El análisis de los cronistas es contundente: “La situación parece cada vez más irreparable”.

El próximo fin de semana se iniciará la Ligue 1 y Kiki deberá mirar el choque contra Lorient en el Parque de los Príncipes desde afuera. Todo se inició cuando el delantero de 24 años informó a la dirigencia que no renovaría su contrato hasta 2025, por lo que terminaría su estadía en París a mediados del próximo año. “Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, lo presionó públicamente el presidente Nasser Al-Khelaïfi cuando fue la presentación formal de Luis Enrique. La fecha límite era el pasado 1 de agosto… Mbappé no se movió de su decisión y todo ingresó en un eterno punto muerto.

Excluido de la pretemporada en Asia, el coqueteo silencioso con Real Madrid rondó la figura del atacante francés durante los días posteriores al sismo en PSG, pero sin movimientos oficiales. El citado diario parisino aclara que la dirigencia del club está “convencida” de que Mbappé ya tiene un acuerdo con la entidad española y esperan una propuesta formal para comprarlo luego del martes 15 de agosto. “Si cumple las expectativas del PSG, la situación se desbloqueará al instante. Si no, el culebrón continuará, al menos hasta el 1 de septiembre”, advirtieron sobre este tema teniendo en cuenta que en esa fecha se cerrará el libro de pases de Francia.

Mientras tanto, las filtraciones a la prensa son para sostener sus posturas. El delantero “siempre confiesa su voluntad de llegar hasta el final de su contrato” en privado, aclararon en Le Parisien. Y algo similar realiza Al-Khelaïfi, quien le comunicó a “varias personas” en los últimos días que está dispuesto a sostener su decisión de marginar a Mbappé.

En este juego de ajedrez, PSG realiza también sus movimientos. Ousmane Dembélé decidió dejar el Barcelona y está en París ultimando detalles para ser presentado en las próximas horas de manera formal como nuevo fichaje estrella. Pero podría no ser el único… Randal Kolo Muani es el próximo objetivo.

El medio RMC afirmó que el delantero de 24 años ya informó a la directiva del Eintracht Frankfurt de Alemania que está decidido a marcharse de la Bundesliga en este mercado de pases. Inclusive, en Francia aseguran que “está en proceso de fichaje” con el PSG y aventuraron que el próximo lunes podrían acercarse al acuerdo definitivo que sería por intermedio de un préstamo con opción de compra (se estima que podría costarle 80 millones de euros). Aunque el club de la Ligue 1 no debe perder de vista que el Bayern Múnich también considera fichar al atacante francés.