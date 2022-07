Ryan Gosling dice que pronto habrá más diversión de Barbie para los fans. En el estreno en Los Ángeles de su nueva película de acción, “El hombre gris”, el miércoles, el actor de 41 años bromeó sobre su entusiasmo por su próxima comedia con su coprotagonista Margot Robbie, en la que interpreta una versión de la vida real del icónico muñeco Ken.

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre las reacciones a su personaje de Barbie?

Cuando le preguntaron cómo se sentía “romper Internet” con divertidas reacciones en línea a su personaje de Ken al revelarse fotos suyas caracterizando al personaje, bromeó: “Bueno, Internet ha estado tratando de romperme durante años. No me dio otra opción.” Gosling luego continuó diciendo: “Nos hemos divertido mucho haciendo esta película y fue agradable ver a todos los demás comenzar a divertirse tanto como nosotros. No puedo esperar a que salga la película y que esto continúe”.

¿Por qué Gosling se siente “el chico nuevo”?

El actor también habló sobre su experiencia al hacer “El hombre gris” con sus coprotagonistas Chris Evans, Ana de Armas y Regé-Jean Page. Dijo que se sentía como el “chico nuevo” en el set, ya que Evans tiene un historial trabajando con los directores de los hermanos Russo (Anthony Russo y Joseph Russo) en películas de Marvel.

“No solo Chris y los Russo, sino todo el equipo ha estado trabajando juntos durante tanto tiempo que es una máquina tan bien engrasada”, dijo Gosling. “Definitivamente era el chico nuevo, pero estaba listo para el viaje y no podría haber elegido un mejor equipo para hacerlo”. “Todo el entorno es muy colaborativo. Es muy inclusivo y creo que debido a que los hermanos son hermanos, es inherentemente colaborativo. Es como, todos contribuyen, la mejor idea gana”, agregó. “Es una vibra muy agradable”.

¿De qué trata “El hombre gris”?

Según una sinopsis oficial, “El Hombre Gris es el agente de la CIA Court Gentry (Gosling), también conocido como Sierra Six. Arrancado de una penitenciaría federal y reclutado por su controlador, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry fue una vez un altamente calificado mercader de la muerte sancionado por la Agencia. Pero ahora las tornas han cambiado y Six es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen (Evans), un antiguo compañero de la CIA, que no se detendrá ante nada para acabar con él”.