En Paris Saint Germain aún cuesta asimilar el duro golpe que fue la eliminación en octavos de final a manos del Real Madrid en la Champions League.

La gran obsesión de la institución. Ante este escenario, se avizoran tiempos de cambio dentro del flamante campeón de la Ligue 1.

Además de la salida del brasileño Leonardo como director deportivo, sumado al inminente desembarco del portugués Luis Campos para cumplir un rol de asesor deportivo.

La factible marcha del entrenador Mauricio Pochettino, el diario L’Equipe hace foco en la importante limpieza que se realizará dentro de la plantilla.

Según el rotativo, se aguarda por “una decena de salidas” con la intención de cambiar el ánimo y tratar de inculcar el “sentido de lo colectivo”.

No obstante, la tarea no será sencilla, debido a que el Paris Saint Germain, desde el arribo de Qatar Investments, se transformó en un club comprador, no vendedor.

Pese a ya no ser empleado de la institución, el que cumplirá un rol clave para buscarle un nuevo destino a varias de las principales estrellas del plantel será Antero Henrique (fue clave en su momento para lograr el fichaje de Kylian Mbappé).

Leandro Paredes, seguido de cerca por varios equipos de la Serie A, manifestó públicamente su deseo de continuar en el PSG (Photo by John Berry/Getty Images)

El diario sostiene que “su misión promete ser más delicada con dos de los no deseados, como Mauro Icardi y Leandro Paredes, quienes han anunciado que quieren quedarse la próxima temporada”.

El luso tendrá la tarea de intentar persuadir a los argentinos que emigrar rumbo a otro club es la mejor opción.

El goleador utilizó las redes sociales para dejar en claro que su cabeza está puesta en el PSG.

Mientras que el volante central, que se recupera de una operación y es parte del círculo íntimo de Lionel Messi, tiene como prioridad llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Junto a los dos albicelestes aparecen en el tope de la lista los alemanes Julian Draxler (delantero, de 28 años y con contrato hasta 2024).

Además, Thilo Kehrer (defensor, de 25 años y con vínculo hasta mediados de 2023).

El mencionado medio remarca que en caso de concretar estas salidas, el PSG se ahorraría “alrededor de 2.5 millones de euros brutos por mes”.

Dentro de esta importante nómina también aparecen otros nombres que, a priori, no darían dificultades para encontrarles un nuevo destino.

El lateral derecho Colin Dagba (23, 2024), el marcador de punta izquierdo Abdou Diallo (26, 2024), el volante Idrissa Gueye (32, 2023) y el defensor Layvin Kurzawa (29, 2024).

Aún en caso de estudio aparecen otros deportistas de renombre, como el mediocampista español Ander Herrera (32, 2024), el volante neerlandés Georginio Wijnaldum (31, 2024) el luso Danilo Pereira (30, 2025) y el portero costarricense Keylor Navas (35, 2024).

Con la renovación de Kylian Mbappé y el pago de la opción de compra de Nuno Mendes como movimientos estelares.

Hasta el momento las únicas bajas confirmadas dentro del Paris Saint Germain son las del argentino Ángel Di María (tras quedar libre cuenta con ofertas de Juventus de Italia y Barcelona de España), el polaco Marcin Bulka (vendido al Niza) y el francés Alexandre Letellier.