Estamos muy felices de que vos podás ser parte de este nuevo proyecto.

Por eso te compartimos las canciones que vamos a utilizar en las audiciones para que podás practicar.

TOXIC de Britney Spears: será para las pruebas individuales

DJ GOT US FALLING IN LOVE de Usher: canción para prueba en parejas

Animate a audicionar, podés inscribirte en este enlace.