Un caso muy particular se está desarrollando en Osa de Puntarenas, específicamente en Palmar Sur, Finca 05, se trata de una mujer desaparecida.

Desde el 16 de marzo se reportó la desaparición de la señora Emilce Soto Jiménez, de 47 años. Su familia asegura que ella salió de la vivienda y no se le volvió a ver más.

El 16 de marzo hacen la denuncia ante las autoridades judiciales y al día de hoy todavía no se ha podido encontrar. Su familia ha tratado de localizarla, sin embargo creen que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no han dado el mayor esfuerzo para dar con su ubicación.

La buscan en lagunas, ríos y zonas boscosas, ya que tienen la sospecha de que puede estar muerta.

“El hijo le llamaba, le escribía y no le contestaba, entonces el fue y se dio cuenta que no estaba, un vecino le dijo al marido, que ella le había dicho que se había ido a otro lugar, lo cual no ha sido cierto“, comentó Zenia Castro, hermana de la mujer desaparecida.

Aseguró que Coto salió en bicicleta.

Tienen la esperanza de poder encontrar a su familiar. Si tiene conocimiento de su paradero o algún dato, por favor comunicarse a la línea confidencia del OIJ, al número 800-8000-645, o al WhatsApp 8-8000-645.