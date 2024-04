Si soñás con convertirte en bailarín hoy es tu oportunidad. Club Gamers, el nuevo formato de Repretel abrió sus audiciones.

Hoy y mañana, desde las 10:00 am hasta las 3:00 pm, vos podés ser parte de esta oportunidad y calificar para el programa, que iniciará en mayo y junio de este año.

Lleváte la mejor actitud y deslumbrá en la pista de baile.

Para que te preparés

Canción que utilizarán en la prueba individual:

DJ GOT US FALLING IN LOVE de Usher: canción para prueba en parejas

TOXIC de Britney Spears: será para las pruebas individuales

Importante

Para que te inscribás, pulsá este enlace y llevá ya listo el formulario a Repretel.

Si sos menor de edad, además de que llenés el formulario, le podés pedir permiso a tus padres para avalar el consentimiento de participación y uso de derechos de imagen. Acá el enlace.

Club Gamers es un emocionante concurso de baile en el que los participantes podrán demostrar sus habilidades y ganar grandes premios. Inspirado en los desafiantes pasos de baile del famoso juego Just Dance, este concurso promete diversión y una competencia de alto nivel.