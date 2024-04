Los fans de Pablo Alborán tendrán que esperar un tiempo para volver a verlo. Ayer se dio un mensaje que conmovió a millones de personas en el mundo.

El intérprete de canciones como “Solamente tú”, “Saturno” y “Quién”, anunció su retiro temporal de la música y lo hizo con un mensaje sentido hacia su equipo de trabajo y fans.

Recordar que hace nueve meses, anunció su gira internacional por medio de un creativo anuncio, como si fuera un noticiario.

El 7 de diciembre del año pasado, Pablo Alborán visitó Costa Rica, donde presentó todos los éxitos de “La Cu4rta Hoja” y deleitó a sus fans.

Con la descripción “Gracias”, emitió este mensaje:

“Ha sido de mis giras favoritas, que no ha sido de las más fáciles, ha habido mucho esfuerzo y mucho sacrificio personal, he llorado, he reído mucho, he aprendido de mi mismo y sobre todo he aprendido a ser mejor persona y compañero”

“Tengo al mejor público del planeta, me emociona ver cómo viajáis, cómo agotáis los conciertos y cómo mantenéis viva la música en directo”

“Ahora toca despedirme, volver a mi casa, mi burbuja, los míos, la página en blanco, para poder escribir las futuras canciones que nos esperan”

Añadir que el español no se olvidó de nadie, también agradeció a sus equipo de trabajo, manager, hermano, banda, compañía, promotores, técnicos, equipo de seguridad y comida.

En el programa El Hormiguero, Alborán dio un mensaje de agradecimiento, donde no se le olvidó ninguno.